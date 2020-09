Insediato il nuovo Comandante dei Carabinieri di Spilimbergo

Si è insediato oggi il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Spilimbergo, il Maresciallo Maggiore Antonino Sapia, nato a Spilimbergo, ma originario di San Daniele del Friuli.

Il nuovo Comandante si è presentato oggi dal Comandante della Compagnia Tenente Colonnello Andrea Mariuz, che gli ha rivolto il suo benvenuto per il nuovo incarico a Spilimbergo. La stazione - ha sottolineato - si arricchisce di una figura di tutto spessore.

Proveniente dal 13° Reggimento Carabinieri di Gorizia, forte di numerose esperienze di Comando e di missioni estere, Sapia in precedenza ha maturato più che decennale esperienza nella territoriale in provincia di Udine e di Bergamo come Comandante di Stazione, ma anche come addetto e ancora come capo equipaggio di Radiomobile.

Laureato in Scienze dell’Amministrazione all’Università di Siena ha conseguito diverse specializzazioni in ragione dei diversi incarichi svolti tanto nell’ambito dell’Arma Territoriale – Stazioni e Radiomobile- tanto nell’organizzazione Mobile dei Reggimenti Carabinieri, per le missioni all’estero, tra cui l’Afghanistan, Kurdistan Iracheno e in Giordania.

Sottufficiale esperto e decorato. Oltre al conferimento di Medaglia di Anzianità Per Servizio, Lungo Comando, per le Missioni Di Pace e Lungo Impiego di Ordine Pubblico, gli sono stati conferiti ben tre Encomi e due Elogi per le molteplici operazioni di servizio svolte e i risultati conseguiti con la sua forte dedizione e l'elevato impegno professionale e istituzionale.

Sapia sostituisce il precedente Comandante, trasferitosi ad altro comando, e riceve le consegne dal maresciallo maggiore Roberto Zane, che ha retto la Stazione “in Sede Vacante” in attesa della nomina giunta dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri.

Zane in questo periodo ha guidato la Stazione in forma temporanea, sapendo ben ottimizzare le risorse disponibili e rispondere alle sollecitazioni di sicurezza dei territori di Spilimbergo, Pinzano, San Giorgio della Richinvelda e Sequals.

Il comandante Mariuz, in sede di formale rapporto, ha potuto così ringraziare attestando il buon lavoro svolto da Zane, che comunque rimane alla stazione di Spilimbergo quale “braccio destro” del neo insediato Sapia.

La Stazione di Spilimbergo infatti è stazione aperta Hx24 per rispondere alle esigenze del cittadino attivandosi efficacemente per il controllo del territorio e le diverse incombenze di Ordine Pubblico e Sicurezza Pubblica che la città di Spilimbergo richiede, quale centro di riferimento della Zona a destra del Tagliamento.

Le attività di Stazione Carabinieri sono molteplici, tutte finalizzate alla prevenzione dei reati e contribuire efficacemente al mantenimento della Sicurezza Pubblica mediante servizi di perlustrazione automontati ma anche con pattuglia a piedi nella bella “città del mosaico”.