Insieme per la solidarietà allo Stadio Friuli

Dopo l’iniziativa a favore del popolo ucraino con la raccolta di beni di prima necessità presso la Curva Nord e la presenza allo stadio dei bambini ucraini rifugiati in Friuli in occasione di Udinese – Empoli, la solidarietà continua ad essere protagonista allo stadio Friuli.

Oggi è stato presentato il quadrangolare “Insieme per la solidarietà” che vedrà scendere in campo le nazionali attori, prefetti e donatori di sangue oltre alla squadra degli sportivi del Friuli Venezia Giulia. La partita di beneficenza è in programma al Friuli sabato 7 maggio dalle 14.30.

Un momento trasversale di calcio e solidarietà per far risuonare forti e chiari i messaggi positivi che il calcio con la sua forza può trasmettere. L’evento sarà l’occasione per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza e rientra nella concezione di uno stadio sempre vivo e aperto a iniziative che esulano dal matchday e che lo rendano sempre di più un punto di riferimento della comunità, mettendosi a disposizione per nobili cause come questa.

“Da piccolo volevo fare il calciatore, questa è l’occasione giusta per calcare il terreno di gioco", ha detto Massimo Marchesiello, Prefetto di Udine. "Ringrazio Udinese Calcio, è un privilegio stare qui e poter calpestare il terreno di gioco della Dacia Arena. La possibilità di coinvolgere tutte queste realtà ci dà la possibilità di dare una spinta alla solidarietà. È un’occasione unica che non possiamo permetterci di perdere. Confidiamo in una massiccia presenza di pubblico al fine di far vincere la solidarietà”.

Il Direttore Amministrativo Udinese Calcio, Alberto Rigotto, si è così pronunciato: “L’idea del torneo è nata diverso tempo fa ed avevamo accolto fin da subito con grande entusiasmo l’iniziativa che rientra in tutto quello che fa parte dello spirito della Dacia Arena ossia quello di creare delle occasioni che vanno oltre al singolo evento sportivo e quindi far vivere lo stadio 7 giorni su 7. La Dacia Arena è la casa degli sportivi, dei friulani, degli udinesi e del Coni. Questa casa è sempre aperta a tutti e quindi ringraziamo il Prefetto e tutte le associazioni che parteciperanno".

“Davanti a temi sociali, il Comune è sempre pronto a sostenere le iniziative", ha commentato Antonio Falcone, Assessore del Comune di Udine allo Sport e alle Attività del tempo libero. "Come amministrazione comunale sarà questo di fatto il nostro biglietto da visita. È un ottimo punto di partenza e di re inizio su un qualcosa che da tempo non si faceva".

I biglietti, per assistere al quadrangolare che si disputerà sabato 7 maggio alle 14.30, sono in vendita nelle biglietterie del Friuli, nelle rivendite Ticketone e sul sito sport.ticketone.it.

Di seguito le tariffe: Tribuna Centrale Nord – 2,50 euro; Under 18 un euro.

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficienza alle associazioni Andos (associazione nazionale donne operate al seno), Oltre lo Sport, Croce Rossa Italiana del Fvg.