Interesse oltre le attese per Casa Moderna

E’ stata una partenza davvero positiva per gli espositori di Casa Moderna dove si respira ottimismo, fiducia e la voglia di ripartire e di guardare al futuro. Più che una sensazione, è un dato di fatto quello che emerge tra gli stand della fiera e non solo per la quantità di visitatori, ma per la qualità dell’approccio, per la curiosità dei visitatori e la professionalità degli espositori.

Tra tradizione e innovazione, la casa e l’abitare sono cambiati e in questo processo contano gli effetti delle nuove tecnologie, dei nuovi materiali a disposizione, della sostenibilità e del risparmio energetico, dei lockdown che hanno fatto ripensare gli spazi domestici, degli incentivi fiscali messi a disposizione da bonus e super bonus…

Casa Moderna, aperta fino al 10 ottobre, offre uno spaccato di questo cambiamento della casa e dell’abitare mettendo in evidenza la componente sempre più forte del design che non è solo estetica, ma anche funzionalità, sentimento e conoscenza.

Astrazione e concretezza, tecnologia e fatto a mano, durevolezza e impronta sostenibile delineano i nuovi scenari 2021. Le aziende si sono concentrate a sviluppare nuovi modi per comunicare i propri prodotti e i propri valori.

Casa Moderna è esposizione, ma anche “link” di collegamento con realtà e interlocutori importanti che la Fiera mette a disposizione dei suoi visitatori e dei suoi espositori. Accadrà anche domani (lunedì 4 ottobre alle 17.30 nell’area eventi del padiglione 6) con il workshop 'Bello, ben fatto, sostenibile: i nuovi orizzonti del design' in collaborazione e in collegamento con il Museo del Design di Milano /ADI.

"La partecipazione del Presidente del Salone del Mobile di Milano Maria Porro – spiega Lucio Gomiero, amministratore unico di Udine e Gorizia Fiere - è un segnale molto importante nel mantenere il legame stretto fra Udine e Milano, un’occasione per comprendere le “lezioni apprese” dal Super Salone 2021".

Al workshop anche le testimonianze e le esperienze di Paolo Fantoni, Vice Presidente FederlegnoArredo e Presidente Fantoni SpA, Giovanni Gervasoni, Presidente Gervasoni Spa e Consigliere Italian Design Brands, Barbara Minetto, Vice Presidente Fondazione ADI - Marketing Director Magis, e Matteo Tonon, Presidente Cluster Legno Arredo Casa FVG - CEO Tonon SpA.