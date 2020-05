International Talent Support, ecco i finalisti

Rigenerazione, circolaritá e responsabilitá creativa: la sostenibilitá in tutte le sue forme al cuore delle tendenze. Siamo nell’ora più buia. Quello che ha travolto tutti e ciascuno di noi negli ultimi mesi non era neppure immaginabile. Le chiavi di lettura sono molteplici, ma qualunque noi scegliamo siamo certi che da questo buio dobbiamo e possiamo uscire rinnovati e rigenerati.

Oggi più che mai, noi sentiamo di appartenere: Here We Belong è stato ancora una volta un tema preveggente, ancora di più oggi che la nostra appartenenza ai luoghi e alle culture di origine, alle comunità, ma soprattutto all’umanità ha un senso così profondo.Oggi più che mai, questa comunità dimostra impegno, resilienza, appartenenza. E la creatività che la motiva e la anima è una chiave importante per aprire lo scrigno del futuro.

"Anche se non sarà possibile mantenere la consueta data di luglio per ITS 2020, che Eve ha deciso di riprogrammare al 23 ottobre, la nostra comunità sta lavorando incessantemente, affiancata come sempre dalle istituzioni, dal territorio e da tutti i partner che non hanno smesso di sostenerci. La distanza fisica ci fa male, ma ci riempie di desiderio di colmarla. Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto, raccolto ed esaminato oltre 600 portfolio da più di 60 paesi e abbiamo concluso le preselezioni riunendoci virtualmente, con lo stesso entusiasmo di sempre, accresciuto dalla consapevolezza che indirizzare, dare spazio e promuovere le nuove generazioni dei talenti creativi avrà un valore ancora più grande nel post-pandemia", spiegano dall'International Talent Support.

“Tutto questo, che per noi rappresenta continuità e sicurezza, acquisisce oggi un significato e un valore nuovi", sono le parole di Barbara Franchin, Fondatrice e Direttrice di ITS, recentemente riconosciuta da Forbes come una delle 100 donne Italiane più autorevoli. "La collaborazione e il supporto del territorio e dei partner, così come la resilienza straordinaria dimostrata da tutti i talenti che hanno scelto di partecipare all’edizione 2020, e dal team di ITS, hanno oggi un significato e un impatto più profondo sul nostro progetto e su ognuno di noi. Ogni portfolio che abbiamo ricevuto rappresenta un germoglio di resilienza, una volontà di rigenerazione, una speranza per un futuro diverso da pensare e realizzare insieme”.

Anche in questa edizione 2020, il supporto e la partnerhsip continuativa di Regione Friuli Venezia Giulia, Promoturismo FVG, Comune di Trieste e Fondazione CRTrieste, come i patrocini di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Fondazione Friuli e Fondazione CariGo, compagni di strada di International Talent Support, hanno un grande valore non solo per la rilevanza istituzionale del progetto, ma anche per le sue radici sul territorio: ‘here we belong’ significa anche questo.

“Comuni denominatori di un vivere diverso, ma di certo non meno partecipato, la responsabilità e la generosità hanno guidato i passi della nostra comunità lungo interminabili settimane di ansiosa quiete. La voglia di tornare a esprimerci, a incontrarci, a conoscerci risuona però con sempre maggior forza nell’anima di tutti noi, che scrutiamo l’orizzonte con fiducia e impazienza. Ecco dunque perché la decisione di confermare l’edizione 2020 di ITS, appuntamento che è entrato da quasi due decenni nel calendario del Friuli Venezia Giulia, simboleggia, ben più di una semplice buona notizia, una tappa importante sulla via della ritrovata quotidianità", ha detto Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione.

