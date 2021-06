Internet, a Moruzzo si amplia l'offerta per la Banda Larga

Una nuova offerta per la Banda Larga è disponibile per gli abitanti di Moruzzo. Da alcuni giorni infatti, ha spiegato il Vicesindaco Enrico Di Stefano con delega ai Servizi, è disponibile su buona parte del territorio Comunale la tecnologia in fibra ottica FTTC ed FTTE messa a disposizione da Telecom Italia a tutti gli operatori di telefonia e che consente a tutti coloro che sono serviti dall’utenza telefonica fissa di poter sottoscrivere in tempi brevi un contratto di connessione a internet in Banda Larga.



Questa offerta è stata attivata a inizio maggio per gli utenti di Modotto e Brazzacco Superiore e da alcuni gironi è attiva anche per i residenti delle zone di Colmalisio, Brazzacco, Borgo Bassi e Mazzanins mentre per le altre aree del comune sarà necessario attendere qualche settimana in più e va a sovrapporsi alle altre offerte di connettività cablate e wireless già presenti con il vantaggio di essere attivabile anche senza che siano necessari lavori stradali.



La tecnologia FTTC, sigla che in inglese sta per Fiber To The Cabinet, è caratterizzata dall utilizzo della fibra ottica fino all'armadio. Da qui si dipanano poi i cavi che conducono alle singole abitazioni. Questi ultimi non sono più in fibra ottica, ma in rame. La tecnologia FTTC è quindi mista, si presenta in fibra fino all'armadio stradale e prosegue in rame fino a dentro l'abitazione dell'utente. Molto diffusa nei piccoli centri, non offre le prestazioni della fibra “pura”, in quanto presuppone comunque un pezzo di percorso (di solito di 300-500 metri) sui vecchi cavi.Nel frattempo sul comune è stata incrementata anche la copertura della tecnologia FWA (Wireless), che si colloca anche essa all’interno del progetto di open fiber, e che consente connettività wireless ad alte prestazioni anche alle abitazioni remote e che non possono essere raggiunte da tecnologie cablate.Il Vicesindaco Di Stefano ha ricordato come "l'epidemia covid-19 ha costretto molte persone a spostare parte o completamente la loro attività quotidiana online, con un maggior utilizzo delle reti internet "domestiche" rispetto a quelle "aziendali" che precedentemente assorbivano buona parte dell'utilizzo e le reti pensate e progettate in tempi precedenti alla pandemia si sono dimostrate inadeguate a supportare quato nuovo carico di traffico. Di buono c'è che gli operatori si stanno dando da fare, ogni giorno, per mettere a disposizione nuova ed ulteriore connettività e nuovi servizi".Il consigliere con delega alle politiche per l'innovazione Davide Zuliani ha rimarcato che, nonostante le difficoltà dovute all' epidemia, il progetto dell'Amministrazione Comunale di portare la connessione in fibra ottica nel Comune è in continuo miglioramento, e che per i prossimi mesi l'auspicio è quello di poter garantire la fruibilità del servizio anche ad altre zone del territorio comunale, non ancora coperte. Viene inoltre sottolineato - da parte del consigliere - che il recente interesse di molteplici aziende di telecomunicazioni nel fornire i loro servizi sul nostro territorio comunale, costituisce un grande passo avanti ed un notevole vantaggio per il singolo cittadino, che può quindi di scegliere l'operatore che più si confà alle proprie esigenze.