Internet bloccato, siti istituzionali e commerciali irraggiungibili

Rete bloccata e siti dei maggiori siti istituzionali e commerciali del mondo off line. E' quanto accaduto nella tarda mattinata di oggi, quando a livello globale un guasto alla rete Fastly ha messo off line i siti più cliccati e frequentati al mondo.

Il crash ha colpito colossi quali Amazon, Reddit, Twitch e Spotify, ma anche media internazionali come il New York Times, il Guardian, la Cnn e Le Monde e il sito ufficiale del governo britannico così come quello della Casa Bianca, negli Usa.

I tecnici del colosso Fastly si sono subito messi al lavoro per ripristinare le connessioni e far sì che i siti ritornassero online, una volta indivuduato il guasto alla rete.