Interventi contro la proliferazione delle zanzare a Prata

Anche quest’anno l'amministrazione comunale di Prata di Pordenone si è mossa tempestivamente per cercare di frenare la diffusione delle zanzare attuando diverse iniziative: a partire da metà maggio viene effettuata, tramite la società partecipata GEA Gestione Ecologiche ed Ambientali Spa, un'attività di lotta alla zanzara tigre e alle altre specie di zanzare tramite trattamenti larvicidi nei tombini e caditoie delle vie pubbliche delle scuole comunali e dei parchi maggiormente frequentati.

Sono previsti almeno sette trattamenti alternati con principi attivi di origine chimica e biologica come da indicazioni dell'Azienda Sanitaria, su tutto il territorio Comunale.

In secondo luogo l'amministrazione fornirà gratuitamente ai cittadini residenti che ne faranno richiesta piccole confezioni di compresse antilarvali da utilizzare in acque stagnanti o a lento flusso dove possano essere state deposte le uova dell'insetto. La distribuzione avverrà tramite le Farmacie del territorio che si sono rese da subito disponibili per la realizzazione del progetto. Il materiale è stato consegnato alle attività nella giornata del 17 giugno.



Queste iniziative – sottolinea il primo cittadino– sono molto importanti per cercare di limitare il rischio della diffusione di malattie infettive durante la stagione estiva, e per questo cerchiamo la collaborazione attiva da parte dei cittadini per garantire una maggiore efficacia della campagna di disinfestazione.Un invito a cui si associa anche l'assessore all'ambiente Yuri Ros che ricorda l’importanza del ruolo attivo dei cittadini, al fine di evitare il proliferare delle zanzare. «È necessario evitare di abbandonare oggetti dove può accumularsi l’acqua piovana ed è buona pratica ricordarsi di svuotare almeno ogni cinque giorni contenitori di uso comune quali sottovasi, ciotole, innaffiatoi e simili».