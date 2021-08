Intervento di messa in sicurezza del Rio Rui a Cimpello

L’assestamento di bilancio della Regione ha assegnato al comune di Fiume Veneto 218.000 euro per un intervento di sistemazione idrogeologica del Rio Rui a Cimpello. “Una buona notizia – dichiara il vicesindaco Roberto Corai – che ci permetterà la sistemazione del corso d'acqua nel centro abitato di Cimpello, nel tratto tra via Leopardi e via Vallon. Già qualche mese fa è stato necessario un intervento urgente di manutenzione straordinaria, a causa di alcuni cedimenti delle sponde dovuti anche alla presenza e all’attività delle nutrie. Con l’opera definitiva, la cui progettazione era già stata finanziata in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2021, si andrà a sistemare tutta l’asta del Rio, completando anche gli accessi per poter eseguire lo sfalcio, la pulizia e la manutenzione. Le tempistiche prevedono l’avvio dei lavori nel 2022".

"Oltre alla concertazione, attraverso un altro canale contributivo, il comune di Fiume Veneto ha ricevuto anche un ulteriore finanziamento di 22.000 euro destinato alla manutenzione ordinaria del Rio Vallon. Ringraziamo la giunta regionale – conclude Corai -, in particolare l’assessore agli Enti Locali Pierpaolo Roberti, per l’attenzione e sensibilità dimostrate sia alle richieste del territorio, che verso temi fondamentali quali il riassetto idrogeologico e l’ambiente".