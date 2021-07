Invalsi, studenti 'rimandati' in matematica e italiano

Studenti 'rimandati' in matematica e italiano. Il termine rimandare ricorda una scuola che oramai non c'è più da qualche decennio, ma rende bene l'idea di quanto emerso dai test Invalsi di fine anno scolastico, che hanno interessato oltre un milione e 100mila alunni di seconda e quinta elementare, 530mila studenti di terza media e 475mila dell’ultimo anno delle superiori.

Gli esiti dei test Invalsi – che nel 2020 non sono stati effettuati a causa della pandemia - hanno palesato quello che molti insegnanti, ma anche gli stessi studenti e le loro famiglie temevano, ovvero di pagare lo scotto di mesi di Dad – didattica a distanza – e di formazione a singhiozzo, a causa del Covid.

E' stato un anno scolastico difficile, quello che ci siamo appena lasciati alle spalle, ma non è stato da meno neppure il precedente, che da fine febbraio 2020 si è interrotto all'improvviso.



Gli studenti pagano così un prezzo piuttosto alto, in termini di preparazione e competenze acquisite.Le competenze di due quattordicenni su cinque, infatti, sono pari a quelle di un alunno di quinta elementare, con il 39 per cento degli studenti che non raggiunge risultati adeguati in italiano e il 45 per cento in matematica, mentre quasi il 50 per cento di coloro che hanno sostenuto la maturità ha un livello di preparazione da terza media. Stabile l’apprendimento della lingua inglese.Alle superiori le percentuali non sono così diverse, con il 44 per cento degli studenti con carenze in italiano e il 51 per cento in matematica.. In matematica restiamo nella media italiana, ma siamo il territorio che ha registrato il calo maggiore dei risultati rispetto al 2019.Per quanto riguarda la cosiddetta dispersione scolastica implicita, il. Un fenomeno, questu'ultimo, che fortunatamente in Fvg si sta riducendo. Rimangono tuttavia le criticità emerse dai test che però, è corretto sottolinearlo - in particolare per medie e superiori che sono risultate le più scarse -, potrebbero avere origini ben precedenti alla pandemia. Insomma, un dato che dovrebbe far riflettere il mondo della scuola in senso lato e sulla preparazione che quella italiana ha fornito negli ultimi anni.