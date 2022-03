Invasione dell'Ucraina, anche i pompieri in campo

L’Associazione Vigili del Fuoco Pordenone Odv, rispondendo a una specifica richiesta di solidarietà giunta direttamente dalle zone colpite dal conflitto in Ucraina, ha immediatamente attivato una raccolta di generi di prima necessità, da destinare alle popolazioni evacuate e interessate dall’emergenza umanitaria.

In poco più di dieci giorni sono state raccolte, come da indicazioni, un gran numero di coperte e sacchi a pelo da destinare ai centri di accoglienza, teli e lenzuola per i punti di primo soccorso e supporto medico e vestiario termico per bambini e adulti. Tutto il materiale raccolto, circa due container, è stato consegnato agli enti preposti che hanno già provveduto al trasporto e alla consegna nelle zono di confine con l’Ucraina.

"Per questa importante iniziativa - si legge in una nota dei Vigili del fuoco - si ringrazia di cuore l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Pordenone e di Perugia, l’Associazione Gianluca Pennetti Pennella (PG), i Colleghi di Pordenone, di Perugia, del 31° Fighter Wing Aviano Fire Department, del Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese e Valbruna, del DVD-CVVF Neapolis Novigrad-Cittanova (Croazia), i Sapeurs Pompiers de la Reole (Francia), il Comune di Sacile e tutte le persone che hanno in qualche modo contribuito".