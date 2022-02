Invasione dell'Ucraina, il Fvg scende in piazza per chiedere la pace

Il Friuli Venezia Giulia dice no al ritorno della guerra in Europa e questa presa di posizione, generata dall'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin scattata all'alba di giovedì, si tradurrà in una serie di manifestazioni di pace in programma nel weekend.

L'Associazione Ucraina-Friuli e Cgil Cisl, Uil hanno organizzato una manifestazione per domenica 27 febbraio, alle 10 in piazza XX Settembre a Udine. L'Associazione Ucraina-Friuli ha in programma un'altra manifestazione anche a Gorizia, sabato 26 alle 10, con ritrovo al Parco della Rimembranza. L'Amministrazione vomunale di Gradisca d'Isonzo, ha deciso di proporre un presidio di solidarietà a difesa della pace, sabato 26 febbraio, alle 19 in piazza Unità, un'iniziativa di mobilitazione della società civile, movimenti, associazioni e semplici cittadini a sostegno della pace.

A Udine i cittadini scenderanno in piazza sabato 26 febbraio. Dalle 11 alle 12.30, l'appuntamento è nello spazio sottostante al Palazzo della Prefettura, in via Piave 16. La manifestazione è promossa da diverse associazioni della città di Udine, della provincia e della regione.

“La gravissima decisione della Russia di riconoscere l'indipendenza delle Repubbliche secessioniste del Donbass è un atto d'imperio che apre la strada a pericolose avventure militari. È una scelta sconsiderata che non cancella però il peso delle politiche condotte negli ultimi decenni dall'Occidente nell’area dell'Europa orientale", si legge nell'invito alla manifestazione condiviso in queste ore sui social.

"A partire dal 1999 l'Alleanza Atlantica ha inglobato moltissimi paesi dell'ex Patto di Varsavia, in una inarrestabile progressione a Est, fino ad arrivare ai confini con la Federazione Russa, violando gli accordi che nel 1991 Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Germania avevano stipulato con l'ex Unione Sovietica, impegnandosi a non estendere la Nato in quell'area dell'Europa. Più sagge e lungimiranti scelte avrebbero consigliato di preservare quello spazio continentale dal dispiegamento di armamenti, allo scopo di salvaguardare la distensione fra i paesi europei, la convivenza e la pace, evitando il confronto diretto tra blocchi militari contrapposti”.

“Ora ci troviamo di fronte a una tragica realtà che ha il suo epicentro in un'Ucraina attraversata da opposti nazionalismi, mentre sembra riproporsi un'antistorica riedizione della Guerra fredda, con gli Stati Uniti e la Russia che ingaggiano una pericolosissima sfida, a cui l’Unione Europea appare del tutto subalterna, in assenza di una propria politica internazionale. L'Unione Europea e l'Italia dichiarino la propria indisponibilità a tutte le iniziative militari e si facciano parte attiva per raggiungere un accordo nel rispetto della sicurezza e dei diritti di tutte le popolazioni coinvolte", chiedono le associazioni promotrici.

Aderiscono all'iniziativa Donne in Nero Udine, ANPI provinciale Ud, Arcigay Friuli, Arci Udine e Pordenone, Associazione Culturale "el tomât" Buia, Associazione Immigrati Pn, Associazione L’Arca della Pace, Associazione La Tela, Centro "E. Balducci" Zugliano, Centro Studi e Ricerche IDOS Roma, Ce.VI, Circolo ARCI "Tina Merlin" Montereale Valcellina, Circolo ARCI Arcipelago Cordenons, Circolo ARCI MissKappa, CNCA FVG, BenKadì aps, Dalle Parte dei Bambini Onlus, CGIL Ud, Le Donne Resistenti, Libera FVG, Libertà e Giustizia Ud, Linea d’Ombra Ts, Oikos Onlus, Ospiti in Arrivo, Rete DASI FVG, Rete Radié Resch, Rete Solidale Pordenone, SeNonOraQuando? Ud, Strada Facendo Manzano, Time for Africa, USI Ud.

Anche Pordenone si mobilita per l’Ucraina e in particolare per i cittadini ucraini che risiedono in città e per le loro famiglie in patria che stanno vivendo ore drammatiche. In programma mercoledì 2 marzo una marcia di solidarietà aperta a tutti, che partirà alle 18 da piazzetta Cavour per poi raggiungere il municipio. "Sono tanti i cittadini ucraini che qui risiedono – interviene il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani-, che in città hanno trovato una seconda casa, che a Pordenone hanno messo su famiglia e dato avvio ad una professione. Una marcia apolitica, senza marchi, aperta a tutti, in difesa del primato della democrazia e della sovranità degli Stati contro l’offensiva russa e la brutale aggressione ai danni dell’Ucraina".

L’iniziativa è organizzata dal Comune, con l’adesione delle Categorie economiche degli industriali, artigiani, commercianti, dei sindaci della provincia di Pordenone e del mondo politico comunale di Pordenone. La cittadinanza è invitata a unirsi alla marcia, nel rispetto delle normative e limitazioni anti Covid, con il dovuto distanziamento e indossando la mascherina.