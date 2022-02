Invasione dell'Ucraina, in Fvg continuano le manifestazioni per la pace

Anche il Friuli Venezia Giulia si mobilita contro il ritorno della guerra in Europa e questa presa di posizione, generata dall'occupazione dell'Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin scattata all'alba di giovedì, si sta traducendo in una serie di manifestazioni di pace in programma nel weekend.

Le forze di Kiev da giorni stanno resistendo strenuamente agli attacchi russi giunti fin dentro le mura. Decine di esplosioni, raid aerei e colpi di mitragliatrici hanno seminato il panico nella capitale ucraina e in altre località, mentre la Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva "da tutte le direzioni". Oltre 100mila ucraini sono in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania.

L'Associazione Ucraina-Friuli e Cgil Cisl, Uil hanno organizzato una manifestazione per domenica 27 febbraio, alle 10 in piazza XX Settembre a Udine. L'Associazione Ucraina-Friuli ha organizzato un'altra manifestazione anche a Gorizia, sabato 26 alle 10, con ritrovo al Parco della Rimembranza. L'Amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo, ha deciso di proporre un presidio di solidarietà a difesa della pace, sabato 26 febbraio, alle 19 in piazza Unità, un'iniziativa di mobilitazione della società civile, movimenti, associazioni e semplici cittadini a sostegno della pace.

Anche a Trieste, sabato mattina, un migliaio di persone sono scese in piazza per chiedere la pace, con un presidio in largo Barriera a Trieste, al quale hanno aderito Anpi, Cgil, Pd, Comitato Danilo Dolci, Partito della Rifondazione Comunista e diverse altre associazioni cittadine.

“Oggi dobbiamo ritenerci tutti ucraini, senza se e senza ma. Solidarietà piena, senza riserve e senza distinguo al popolo ucraino che in questo momento sta resistendo sotto le bombe all’attacco militare scatenato da Putin. Non c’è simmetria, non ci sono giustificazioni sottili da addurre quando donne e bambini devono nascondersi sottoterra per salvarsi la vita e vengono lanciati missili su città europee. Con il Pd di Trieste sono in piazza per manifestare questi sentimenti di vera volontà di pace, che significa ritiro immediato dei corazzati russi e stop alle operazioni delle forze speciali che assediano Kiev. Ognuno è responsabile per quello dice e per quello che fa, e anche per quello che non dice e non fa. Pace non è cedere alla forza”. Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd), oggi a Trieste assieme a una delegazione del Partito democratico per esprimere solidarietà al popolo ucraino e chiedere il cessate il fuoco.

A Udine, dove in serata il Cinema Visionario si è illuminato con i colori della bandiera ucraina, centinaia di cittadini sono già scesi in piazza sabato dalle 11 nello spazio sottostante al Palazzo della Prefettura, in via Piave 16. La manifestazione è promossa da diverse associazioni della città di Udine, della provincia e della regione.

"Ho partecipato come Open Sinistra Fvg, all'imponente manifestazione/presidio organizzato dalle Donne in Nero di Udine davanti alla Prefettura contro la guerra in Ucraina", ha detto il consigliere regionale Furio Honsell. "Ho preso la parola per esprimere la vicinanza a tutti i diversi popoli dell'Ucraina, e per esprimere la più severa condanna della guerra. Ho ricordato come già quasi dieci anni fa in Sala Ajace, quando ero Sindaco, avevamo dato spazio per un dibattito sulle contrapposizioni in Ucraina. Ho anche ricordato come le politiche repressive di tanti paesi dell'Europa dell'Est e della Russia nei confronti di dissidenti e minoranze, come quella LGBT, ovvero le evidenti violazioni dei diritti civili avrebbero dovuto e dovrebbero essere colti come segnali anticipatori di situazioni che possono degenerate nella barbarie".

Anche Pordenone si mobilita per l’Ucraina e in particolare per i cittadini ucraini che risiedono in città e per le loro famiglie in patria che stanno vivendo ore drammatiche. Partiti i primi aiuti al popolo ucraino, organizzati dalla comunità locale, che ha raccolto alimenti a lunga conservazione, medicinali urgenti, prodotti per i bambini e per l'igiene personale.

E' in programma mercoledì 2 marzo una marcia di solidarietà aperta a tutti, che partirà alle 18 da piazzetta Cavour per poi raggiungere il municipio. "Sono tanti i cittadini ucraini che qui risiedono – interviene il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani-, che in città hanno trovato una seconda casa, che a Pordenone hanno messo su famiglia e dato avvio ad una professione. Una marcia apolitica, senza marchi, aperta a tutti, in difesa del primato della democrazia e della sovranità degli Stati contro l’offensiva russa e la brutale aggressione ai danni dell’Ucraina".

L’iniziativa è organizzata dal Comune, con l’adesione delle Categorie economiche degli industriali, artigiani, commercianti, dei sindaci della provincia di Pordenone e del mondo politico comunale di Pordenone. La cittadinanza è invitata a unirsi alla marcia, nel rispetto delle normative e limitazioni anti Covid, con il dovuto distanziamento e indossando la mascherina.