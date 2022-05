Invasione di meduse davanti a piazza Unità

Ancora meduse nel Golfo di Trieste, come si vede nella foto realizzata da Giovanni Montenero, che testimonia il ripetersi del fenomeno che a primavera interessa l'intero Golfo di Trieste. Una quantità enorme di Rhizostoma Pulmo, meglio nota come Polmone di mare o Dama di mare, si è ammassata nelle acque nella zona de Molo Audace, proprio davanti a Piazza Unità d'Italia.

Il fenomeno è attentamente monitorato dall’ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS - che studia le cause.