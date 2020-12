Investimenti in alta quota, congelati al cancelletto di partenza

Le temperature di questi ultimi giorni hanno permesso agli impianti di innevamento artificiale di iniziare il loro lavoro in vista di una delle stagioni sciistiche più incerte della storia. Incertezza determinata non tanto dalle precipitazioni nevose, ma dalle regole anti Covid visto lo stop provvisorio imposto dal governo, fino al 7 gennaio 2021, nonostante le richieste fatte dalle Regioni per un’apertura degli impianti con regole di distanziamento sociale.



PromoTurismoFvg, che gestisce i poli montani della regione, ha però proseguito anche nell’anno della pandemia negli investimenti previsti dai piani pluriennali, fatti di manutenzioni straordinarie, ammodernamenti e potenziamenti mirati delle strutture esistenti.



In cima alla lista degli interventi c’è il potenziamento dei bacini idrici in alta quota che, appunto, servono ad alimentare gli impianti di innevamento, rendendoli così più efficienti e rapidi.

Le ultime progettazioni, però, hanno voluto creare dei veri e propri laghetti, gradevoli sotto l’aspetto turistico, che in estate così diventano di interesse escursionistico. Così è stato fatto sul Varmost a Forni di Sopra e a Sauris. Grande novità a Sappada, invece, è la riapertura degli impianti 2000 dopo lo stop subito nell’ultima stagione.



PromoTurismoFvg si prepara a tutti i possibili scenari, sia in termini metereologici sia in quelli pandemici. Infatti, si è già dotata di alcuni strumenti per sciare in sicurezza. Fin da luglio ha infatti implementato e lanciato un nuovo sistema di lettura degli skipass su tutti i sei poli e per la vendita online dei ticket che consentono di ottimizzare il servizio, cercando di eliminare possibili rallentamenti e avviando un sistema per la gestione e il controllo dei flussi e la localizzazione. Con l’acquisto online si ottiene anche la registrazione degli utenti, utile non solo in caso di tracciamento, ma anche più semplicemente per analizzare i dati di flusso e per sviluppare un nuovo rapporto di marketing con i turisti.Infine, un accenno sui costi. Nei poli friulani i prezzi sono sostanzialmente inalterati rispetto alla scorsa stagione. Rispetto ad altre località concorrenti, lo skipass giornaliero, che passa da 38,50 a 39,50 euro, ha un costo inferiore del 30 per cento, mentre per gli stagionali sono più bassi fino al 50 per cento. E a proposito del stagionale, chi lo rinnova entro il 4 dicembre gode di uno sconto del 20 per cento, ricevendo inoltre in omaggio una card multiservizi.



I poli sciistici di PromoTurismoFvg, infine, continueranno a essere gli unici dell’arco alpino a garantire la gratuità per tutte le tipologie di skipass per i bambini con meno di 8 anni, indipendentemente dall’acquisto di uno skipass da parte dell’accompagnatore. I minori tra 8 e 14 anni invece pagano una tariffa fissa di 10 euro al giorno.

Infine, anche per questa stagione è confermato ‘Abbonamento Pedoni Winter’, una novità introdotta nella scorsa stagione invernale, che prevede un abbonamento per 10 corse e permette di utilizzare tutti gli impianti di risalita aperti ai pedoni nell’arco dell’intera stagione invernale. Questo, al fine di fornire un prodotto turistico ideale per gli appassionati delle escursioni a piedi, sempre più numerosi, e per ampliare l’offerta a nuovi potenziali utenti, secondo la strategia del Piano Montagna365, presentato e approvato dalla giunta regionale nell’ottobre del 2019.

FORNI DI SOPRA

•Nuova pista Plan dai Pos Allargamento Skiweg Varmost3 • Nuovo Bacino innevamento ai 3 laghetti con nuovo percorso turistico • Ammodernamento seggiovia Varmost 1 con realizzazione della copertura alta della stazione di monte • Nuove dotazioni tecnologiche per produzione neve e miglioramento/adeguamento sala tecnica

SAURIS

• Ampliamento area sciabile Sauris di Sopra con nuova tratto di pista e ammodernamento pista Zheile • Realizzazione nuova stazione di monte della sciovia Richelan con annesso locale ristoro e servizi al pubblico • Nuovo sistema di distribuzione innevamento su piste nuove e piste esistente (Richelan) con nuovo bacino accumulo idrico (12.000 mc) a Sauris di Sopra • Nuovo sistema innevamento piste Sauris di Sotto con realizzazione bacino di accumulo innevamento (6.000 mc) e annessa sala tecnica • Completo rifacimento sciovia Richelan

ZONCOLAN

• Bacino innevamento “Goles” (40.000 mc) con annessa sala tecnica e adeguamento area sciabile pista Goles • Adeguamento tecnologico al sistema di distribuzione innevamento con rifacimento linee pista 1 (con nuovi punti produzione neve) e connessioni alla sala tecnica val di Nuf per un maggior efficientemento del sistema di distribuzione • Adeguamento funzionale sala tecnica Val di Nuf • Nuovo skiweg pista 4 per migliorare l’oerta per le scuole sci e relativo tratto del percorso sci alpinisti alternativo e più funzionale all’esistente • Ammodernamento seggiovia Valvan con realizzazione della copertura alta della stazione di Monte • Nuove dotazioni per produzione neve e miglioramento/ adeguamento sale tecniche

PIANCAVALLO

• Sostenibilità e indipendenza idrica dell’80% grazie al recupero delle precipitazioni meteoriche dal sottosuolo • Pavimentazione innovativa e naturale (no asfalto) in chiave turistica della viabilità forestale sulla dorsale di Piancavallo (collegamento Cansiglio- Venezia delle Nevi) • Nuove dotazioni per produzione neve e miglioramento/adeguamento sale tecniche

TARVISIO

• Allargamento slittovia dell’Angelo di 400 metri • Nuove dotazioni tecnologiche per produzione neve e miglioramento/adeguamento sale tecniche

SELLA NEVEA

• Intervento radicale e importante con la messa a punto di nuove dotazioni per produzione neve e miglioramento/adeguamento sale tecniche Camet • Inizio lavori al bacino innevamento Camet 2 la cui attivazione prevista è nel 2021/22

SAPPADA

• Si riapre la pista Sappada 2000 dopo la chiusura della stagione 2019/20 • Nuove dotazioni per produzione neve • Manutenzione straordinaria per rimessa in esercizio seggiovie Sappada 2000 • Dotazione mezzi battipista e altri di servizio