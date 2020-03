"Inviateci i vostri disegni per decorare i camion della raccolta rifiuti"

Quando l'emergenza Cornavirus sarà soltanto un lontano ricordo e l'emergenza rientrata, sarà bello vedere gli arcobaleni disegnati dai bambini ricordarci che un pizzico di ottimismo aiuta nella vita, anche a superare i momenti più bui. E' così che A&T 2000 spa, gestore dei rifiuti in 51 Comuni della regione, in considerazione del difficile momento che sta vivendo tutta la popolazione, oltre che tutti i lavoratori, in particolare quelli della sanità e degli altri servizi essenziali, come la raccolta rifiuti, ha ideato un'iniziativa molto divertente e colorata!

A&T 2000 si rivolge ai bambini e ragazzi dei comuni serviti per chiedere loro un regalo, ovvero un disegno colorato e divertente da poter appendere sui camion della raccolta in modo da decorarli e strappare un sorriso a chi li vede e ai raccoglitori.



I disegni potranno essere inviati all'indirizzo email info@aet2000.it. A&T 2000 provvederà a stamparli e ad appenderli sui camion. Di seguito il testo della lettera pubblicata sul sito aziendale ed inviata agli insegnanti, che potranno diffonderla ai propri alunni.



Cari bambini, ragazze e ragazzi,come sapete, ogni mattina ci svegliamo molto presto per garantire che i vostri rifiuti, che differenziate diligentemente a casa, vengano raccolti e portati nei rispettivi impianti di riciclaggio per diventare nuovi oggetti e preziose materie prime.Questo avviene ogni giorno dell'anno, spesso anche durante le feste, in ogni condizione meteo. Siamo contenti di farlo con impegno, perché anche noi siamo genitori e siamo convinti che, con il nostro lavoro e l'impegno di tutti, lasceremo a voi e ai nostri figli un mondo più pulito.In questo periodo stiamo tutti vivendo un momento particolare e molto impegnativo. Noi, come sempre, ce la stiamo mettendo tutta per continuare a fare il nostro lavoro.Ma vorremmo chiedervi un piccolo regalo: in questo momento ci piacerebbe decorare i nostri camion della raccolta differenziata con dei bei disegni divertenti e colorati, per strappare un sorriso a noi e a tutti quelli che ci vedono per strada.Chi meglio di voi può darci una mano? Forza ragazzi! Siamo sicuri che avete tante cose da raccontare!Potete mandare i vostri disegni all'indirizzo email info@aet2000.it. Fatevi aiutare in questo dai vostri genitori o dagli insegnanti. Noi provvederemo a stamparli e ad appenderli sui nostri camion della raccolta differenziata. Voi, invece, potrete esporli alle finestre delle vostre case.Coloriamo il mondo tutti insieme per regalare un sorriso!Grazie di cuore e un caro saluto a tutti voi.I dipendenti e collaboratori di A&T 2000