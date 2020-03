iorestoacasa, dillo ai tuoi vicini!, la campagna è virale

#IORESTOACASA è il motto di questa strana e irreale quarantena che accomuna, nel bene e nel male, l'Italia intera. Il messaggio, però, non è stato recepito all'unanimità se, come raccontano anche le cronache locali, non mancano persone che, incuranti del divieto, si sono mosse senza giusta causa al di fuori del proprio comune di residenza. Ecco allora che il Ministero della Salute ha ideato una campagna virale, ma in senso buono, per fare passaparola.

Si tratta di un gadget, o meglio un volantino, stampabile dal pc di casa, da appendere alla porta d'ingresso per ribadire al vicinato che è necessario rispettare le indicazioni del Governo per arginare il contagio da Coronavirus.

Chi volesse stamparlo e appenderlo sulla maniglia della porta di casa può scaricare il file in formato pdf al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioOpuscoliNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=446