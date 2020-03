iorestoacasa: i giochi di una volta e i classici che salvano la giornata

24 ore in famiglia, per 15 lunghi giorni. Oscilla (pericolosamente) tra romanticismo e terrorismo psicologico questa frase! Sì, tutto vero, si tratta di un'occasione più unica che rara per molti di noi di poter trascorrere del tempo con i propri figli e dolci metà, ma è evidente che, vista la quarantena forzata e le preoccupazioni legate alla salute e al lavoro, far passare questa quantità eccezionale di tempo da vivere tra le mura domestiche rischia seriamente di diventare ogni giorno più impegnativo.



Ecco allora che le care e vecchie tradizioni di famiglia tornano utili. Del resto uno si chiede: saranno pur serviti a qualcosa i lunghi pranzi natalizi con il parentado riunito al gran completo per la Tombola o la mega gara a carte per battere il nonno, campione di Briscola del borgo?!



Se per caso le tensioni familiari innescate da estenuanti partite a Briscola o a Scala 40 perse con polemica e conseguente muso lungo di uno dei partecipanti al match vi hanno costretto a riporre in un cassetto o in uno scatolone oramai dimenticati le carte da gioco, ecco, questo è il momento di mettersi alla ricerca del piccolo tesoro. Ovviamente non per riaccendere vecchie tensioni tra sfidanti!



, l'immancabilee compagnia '' (!) rappresentano un valido diversivo per trascorrere il tempo, magari unendo le abilità degli adulti alla solita fortuna dei figli principianti.Se, malauguratamente il mazzetto di carte da gioco non salta fuori, pazienza! Ci sono sempre la cara e vecchia, e poi per chi ama la strategia della tensione un cult come, che i più audaci possono anche declinare a tema attacco virologico mondiale!Un sempre verde a misura di bambino è certamente il(nella versione, etc etc), così comeche, per chi sa già leggere, è un'ottimo esercizio mentale a cercare parole nuove! Di certo a chi compone il terminespetta un bonus punti extra... poi c'è da decidere se ammettere la siglao no, ma la scelta è libera!Se siete intrepidi sfidanti e volete mettere alla prova la vostra conoscenza, meglio scegliere, il gioco delle parole proibite,Se la reclusione forzata vi ispira più atmosfere alla Dieci piccoli indiani, Invito a cena con delitto o Signori, il delitto è servito, potete, anzi dovete, procurarviCon, invece, si predilige la tradizione e mette d'accordo nonni e nipoti. Un altro must degli Anni '80 è senza alcuna ombra di dubbio, adatto a tutte le età.Tra i tanti giochi da fare in casa, soprattutto per i più piccoli, ci sono anche quelli divenuti nel tempo dei classici come, senza dimenticare l'intramontabile. Ecco, in questo caso, se non possedere nessuno di questi giochi, si può sempre giocare a- basta un foglio di carta! - o ache tanto andava ai tempi della scuola, per sopravvivere alle lezioni., però, chiusa per l'emergenza Coronavirus, ha attivato. Un esperimento che sarà attivo nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, dalle 16 alle 19, con ingresso limitato ad una persona alla volta.