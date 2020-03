iorestoacasa: le regole per colf, baysitter e badanti

Al di là delle disposizioni derivate dal Decreto sull’emergenza epidemiologica, molti dubbi assalgono continuamente i cittadini, che devono modificare i propri stili di vita e i propri comportamenti.

Assindatcolf – il Sindacato dei datori di lavoro domestico – ha diffuso una serie di domande tra quelle più frequenti presentate dai suoi associati e le relative risposte.

La mia colf è giustificata ad uscire di casa per venire a lavorare?

“No, le collaboratrici domestiche non sono autorizzate ad alcun spostamento per ragioni di lavoro. Diversa è invece la condizione delle assistenti alla persona, siano esse baby sitter o badanti, che sono giustificate nei loro spostamenti, trattandosi di un servizio essenziale”.



Le assenze del personale domestico come devono essere giustificate?

“Si osserva che in linea generale non è dovuta la retribuzione per i giorni non lavorati per motivi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e/o del lavoratore. Per garantire un sostegno economico al lavoratore, l'indicazione contenuta nei Dpcm finora emanati e recepita da Assindatcolf, prevede la possibilità che i lavoratori domestici siano posti in ferie, anche anticipando le ferie che devono ancora essere maturare da qui al 31-12-2020”.



“Al momento non risulta emanato alcun provvedimento specifico di aiuto economico ai lavoratori domestici. Assindatcolf sta continuando la sua azione di pressing sul Governo affinché riconosca anche al nostro settore adeguate misure di sostegno”.“Anche le assistenti familiari dovranno attenersi alle disposizioni vigenti e quindi non potranno spostarsi sul territorio se non per i motivi considerati validi dalle autorità. Stante il divieto di uscire - a tutela della salute propria e altrui - il giorno di riposo del personale convivente dovrà intendersi fruito anche se trascorso in casa. In merito ai controlli delle Forze dell'Ordine, segnaliamo che ci sono stati riferiti casi di verifiche su personale non regolarmente assunto”.