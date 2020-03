iorestoacasa, ma telefono a un anziano

In questo periodo di 'quarantena' forzata per combattere il Coronavirus, sono sopratutto gli anziani che vivono da soli a essere in difficoltà. Accanto ai servizi gestiti da Protezione civile, Comuni e tante associazioni in prima linea che stanno garantendo la fornitura di spesa, pasti e medicinali, è importante combattere la solitudine. Per questo, sposiamo l'idea del Sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, che ha lanciato la campagna 'telefona a un anziano'.

"Vi do un compito", ha scritto il primo cittadino sul suo profilo Facebook, "chiamate al telefono una persona anziana che conoscete, chiedetele come sta e parlate con lei. La solitudine è l’altro effetto negativo del virus che dobbiamo combattere e vincere. Non importa se magari vi sentirete dire: eh, adesso chiami, e fino ad oggi dov’eri? Non importa. Voi chiamate, abbiamo un mondo intero di anziani che aspettano la nostra presenza e che accoglieranno la nostra voce con gioia. Non dobbiamo improvvisarci psicologi della domenica, ma sarti che cuciono legami", conclude Brollo.

Quindi #iorestoacasa.... ma #facciounatelefonata!