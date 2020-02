Irene Cardillo è Miss Telefriuli

Bellezza, moda, ballo, comicità e musica, questi gli ingredienti dello spettacolo in diretta, ieri sera su Telefriuli per la prima selezione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia. La fascia di “Miss Telefriuli” è stata assegnata a Irene Cardillo, 22 anni, commessa di Palmanova con la passione dei viaggi e il sogno di lavorare un giorno nel settore della moda e della televisione, motivo questo che l’ha spinta a partecipare al concorso.

A consegnare la fascia alla vincitrice, Susanna Huckstep, triestina, che si è aggiudicata il titolo di “Miss Italia” nel 1984, ospite d’onore di questa prima selezione regionale. Con Irene, sono state anche premiate: Sanya Zagar, vent’anni di Basovizza, studentessa di giurisprudenza e insegnante di ginnastica ritmica seconda classificata che si è aggiudicata il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata Angelica Mazzero, vent’anni di Cervignano del Friuli, lavora presso un centro estetico; al quarto posto il titolo di “Miss Be_Much” è stato assegnato a Giorgia Zerovaz, 18 anni di Trieste; quinta classificata Roberta Muscherà, 22 anni di Porcia, frequenta un corso di studi per “formazione segretaria”; al sesto posto, Gaia Capitanio, 22enne di Trieste, studentessa e allenatrice di nuoto.

La direzione e la squadra tecnica dell’emittente regionale e lo staff dell’agenzia “modashow.it”, esclusivista regionale del concorso, hanno prodotto uno spettacolo, presentato da Michele Cupitò, coordinato da Paola Rizzotti con la regia di Pierangelo Buttazzoni che ha visto protagoniste diciassette concorrenti che hanno sfilato in abito e body; davanti alle telecamere si sono poi esibiti il comico Sdrindule, il maestro Gianni Favro in arte “Gianni Sax Live”, la cantante Nicole Vioto e i ballerini Pierluigi Bottacin e Lisa Cudin del “Club Diamante Fvg”.

A sorpresa, all’inizio della trasmissione in collegamento telefonico Patrizia Mirigliani, “patron” di “Miss Italia”, che ha portato un saluto alle concorrenti, ai telespettatori ed ha parlato, oltre che del concorso anche di “Guarda bene chi ami”, campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere da lei promossa e ideata. Jennifer Pavesi “Miss Friuli Venezia Giulia 2019”; Alessia Maugeri “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2019”; Nicole Reia “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia 2019” e Alessia Orlandi “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia 2019”, hanno poi raccontato la loro esperienza e le emozioni vissute nelle prefinali e finali nazionali della passata edizione di “Miss Italia”. Irene Cardillo è stata ammessa alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.