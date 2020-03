Iscrizioni ai nidi d'infanzia, ISEE 2019 valido fino al 31 luglio

La Giunta comunale di Udine ha deliberato la proroga dei termini di presentazione delle domande di ammissione al servizio di nido d’infanzia fino al 30 aprile 2020, anziché fino al 2 dello stesso mese, e il prolungamento della validità ISEE 2019 fino al 31 luglio 2020, data di conclusione dell’anno educativo in corso, anche per il servizio integrato dei nidi d’infanzia.



Per quanto riguarda il prolungamento delle dichiarazioni ISEE, la validità delle attestazioni utilizzate per il periodo compreso tra settembre 2019 e il 31 dicembre 2019 era già stata estesa inizialmente fino al 31 marzo e successivamente fino alla fine dell’anno scolastico in corso per i servizi pre e post accoglienza, doposcuola e ristorazione.



Tali misure si sono rese necessarie alla luce del perdurare della situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus, e alla conseguente interruzione, da parte dei CAF, delle attività di supporto al cittadino.



“In questo momento - ha sottolineato l’Assessore all’istruzione del Comune di Udine Elisa Asia Battaglia - è importante definire un sistema di proroghe e deroghe che permetta alle famiglie di vedersi alleggerite almeno di alcune delle incombenze legate all’attività didattica dei loro bambini. È quanto abbiamo fatto oggi con le delibere sulle domande di ammissione al nido d’infanzia e sul prolungamento a tutti l’anno educativo 2020 della validità dell’attestazione ISEE 2019. Il mio grazie va a tutti i genitori per la forza, la serietà e il senso di responsabilità che stanno dimostrando in questa difficile fase”.