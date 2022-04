Iscrizioni aperte al Giardino dei piccoli

Per l’anno educativo in corso sono state tante le richieste di iscrizione al nido comunale di Lignano Sabbiadoro Stella del mare, più numerose dei posti disponibili. E allora, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, permettere loro di conciliare i tempi di vita e lavoro e offrire ai piccoli un luogo di vita, affetti, relazioni e scoperte, il Comune e Codess FVG – la cooperativa sociale che gestisce il nido – propongono per l’estate un nuovo servizio. Il Giardino dei piccoli è un centro estivo rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi residenti o meno nel comune, organizzato a luglio e agosto 2022, in un turno unico, non frazionabile (dal 04/07/2022 al 31/08/2022). Il servizio sarò attivo da lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30, orario che potrà essere esteso al sabato mattina con un minimo di 5 richieste. Le attività si terranno nei locali e nel giardino della scuola dell’infanzia statale attigua al nido, che durante l’estate resta chiusa.

Il centro estivo sarà attivato con un minimo di 7 richieste e accoglierà fino a 14 bambini. Le iscrizioni sono aperte per tutto il mese di aprile, compilando il modulo disponibile al seguente link.

Le domande dovranno essere confermate tramite versamento di una caparra di € 150,00, poi scalata dalla prima mensilità.

I residenti nel Comune di Lignano Sabbiadoro hanno diritto a una riduzione della retta di frequenza su base Isee. Si prevedere uno sconto del 10% sulla retta mensile per i fratelli che frequentano contemporaneamente il servizio e non usufruiscono della riduzione per reddito su base Isee. Sulla pagina web del nido è possibile scaricare il tariffario con le riduzioni previste in base alla fascia Isee.