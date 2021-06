Iscrizioni per i centri estivi di Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis

Nel mese di luglio, nel rispetto delle misure anti-Covid, prenderanno il via le attività dei centri estivi organizzate dai comuni di Verzegnis (dal 12 luglio al 6 agosto), Cavazzo Carnico (dal 5 luglio al 16 luglio) e Amaro (dal 19 al 30 luglio). Le date di svolgimento differiscono da un centro estivo all’altro, ma il termine per la preiscrizione è stato fissato per tutti a giovedì 17 giugno 2021, alle 12.

I centri estivi costituiscono un supporto ludico-educativo e ricreativo per i minori di un’età compresa tra i 3 e i 10 anni che, nell’anno scolastico 2020/21, hanno frequentato la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.

I turni di frequenza saranno settimanali dal lunedì al venerdì: ogni famiglia potrà scegliere le settimane che preferisce durante il periodo di apertura. Nel caso di Amaro e Cavazzo, inoltre, i periodi di svolgimento sono stati pensati in modo da favorire l’eventuale frequenza in continuità di entrambe le strutture.

Il modulo per la preiscrizione è disponibile allo Sportello del Cittadino del proprio Comune e nei rispettivi siti internet. Successivamente gli uffici invieranno conferma dell’iscrizione che dovrà essere perfezionata al gestore del Campo Solare unitamente al pagamento di quanto dovuto. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare telefonicamente i numeri 0433 487967 oppure 0433 487977.

Maggiori dettagli relativamente a modulistica, patto di corresponsabilità, eventuali riduzioni, regolamento di accesso al centro estivo, modalità di inoltro della preiscrizione, conferma dell’iscrizione e versamento quote sono accessibili sui siti internet www.comune.amaro.ud.it , www.comune.cavazzocarnico.ud.it e www.comune.verzegnis.ud.it