Isis Paolino d’Aquileia protagonista del progetto Erasmus+ Eurohope

Dopo una lunga sospensione forzata a causa della pandemia, si è concluso il progetto Erasmus+ Eurohope all’Isis Paolino d’Aquileia di Cividale del Friuli.

Il progetto, iniziato a settembre 2019, si è focalizzato sugli obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, con attività e visite a carattere culturale e scientifico svolte durante cinque incontri transnazionali a Carlet, in Spagna, Wieruszow, in Polonia, Clermont l’Herault (Francia) ed Esbjerg (Danimarca) e a Cividale.

In occasione delle cinque mobilità le delegazioni di studenti e docenti hanno potuto confrontarsi, conoscersi e lavorare insieme sulle tematiche proposte, scambiandosi idee e pratiche innovative, che si sono rivelate molto utili durante il periodo della pandemia.

Dal 30 maggio al 3 giugno l’Isis Paolino D’Aquileia ha accolto l’ultima mobilità prevista. Gli studenti stranieri sono stati ospitati per cinque giorni dalle famiglie degli allievi dell’istituto cividalese coinvolti nel progetto.

Il filo rosso che ha legato le attività svolte durante la settimana ha riguardato i due obiettivi dell’Agenda 2030: la lotta alla fame (numero due) e la vita sulla terra (numero 15). Sono stati realizzati laboratori nella sede dell'istituto, presentazioni e degustazioni dei prodotti tipici di ogni nazione, visite esterne al Centro Internazionale di Fisica di Trieste, lo store di Eataly e sopralluoghi guidati nelle valli del Natisone. Il programma è stato completato con visite di carattere culturale presso il Castello di Miramare, il Museo multimediale Smo di San Pietro al Natisone e nel centro cividalese. Il sindaco Daniela Bernardi ha dato il benvenuto alle delegazioni studentesche straniere e ha espresso fierezza e approvazione per l’iniziativa di carattere internazionale che ha avuto il suo epilogo proprio nell’antica città longobarda.

Soddisfazione espressa anche da Livio Bearzi, dirigente scolastico dell’Isis Paolino D’Aquileia: “Siamo riusciti, nonostante la pandemia da Covid, a realizzare un progetto di alta valenza educativa e formativa per i nostri ragazzi che in due anni hanno avuto la possibilità di viaggiare, vedere altri contesti e confrontarsi da veri cittadini europei potenziando la conoscenza della lingua inglese. A latere, non meno importanti sono nati nuovi legami di amicizia e ponti di collaborazioni future tra i cinque istituti scolastici europei”.