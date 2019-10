Ispiriamoci alla natura, sessanta laboratori gratuiti per le scuole

Sono più di sessanta i laboratori didattici proposti da Arpa-Larea alle scuole primarie e secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2019-2020.

La proposta rappresenta un’occasione di approfondimento sul tema della “circolarità in natura”. Non esiste in natura, infatti, il concetto di rifiuto, ne tanto meno quello di spreco ma solo di materia che si trasforma. I processi industriali e produttivi hanno alterato in modo crescente il naturale flusso rigenerativo della materia, producendo, di fatto, scarti che originano impatti significativi in ogni spazio geografico del Pianeta.

I laboratori proposti da Arpa hanno una durata di 2-3 ore e sono realizzati dall’Associazione 0432 e dallo Studio Associato Eupolis.

Le sessioni dedicate alle scuole primarie punteranno a stupire educatori e bambini sulla bellezza dei particolari in natura, sul scoprire forme, colori e funzioni specifiche degli organismi animali e vegetali, fonte d’ispirazione per molte applicazioni nella vita di ogni giorno.

I laboratori per le scuole secondarie di secondo grado saranno invece un’occasione di ricerca e confronto alla scoperta della catena di produzione di oggetti di uso comune, da una semplice penna ad un paio di jeans, da una bottiglietta di plastica ad un panino.

L’obiettivo è quello di fornire ai giovani degli strumenti per educarli alla complessità insita in ogni oggetto che utilizziamo, rendendoli protagonisti delle proprie scelte sul tema della sostenibilità e delle nuove sfide dell’economia circolare.

Per ulteriori informazioni sui laboratori didattici 2019/2020 è possibile consultare la pagina dedicata sul sito www.ea.fvg.it.

Le scuole interessate a partecipare ai laboratori devono inviare la richiesta e la scheda informativa all’Arpa tramite l’indirizzo mail: arpa@certregione.fvg.it.