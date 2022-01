Istituire una scuola regionale per i cani guida

"Una scuola regionale cani guida del Friuli Venezia Giulia per favorire e promuovere, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, la possibilità per i disabili visivi di ricorrere all'utilizzo di questo fondamentale ausilio, che permette loro di recuperare una maggiore autonomia nella vita". Lo auspica in una nota la consigliera regionale Mara Piccin (Forza Italia), annunciando l'avvenuto deposito di una proposta di legge della quale è prima firmataria (sottoscritta anche dai colleghi forzisti Giuseppe Nicoli e Franco Mattiussi), che ha come obiettivo l'istituzione di una scuola regionale cani guida e contenente anche le norme per il suo funzionamento e il suo finanziamento.

"Il Garante regionale dei diritti della persona - sottolinea l'esponente di FI - ha già espresso 'apprezzamento per l'iniziativa', giudicando l'articolato nettamente positivo".

"Il percorso che porta all'utilizzo di un cane guida, lungo e complesso, necessita non solo di un'adeguata organizzazione delle fasi di cui si compone, ma richiede anche - spiega Piccin - l'uso di spazi adeguati e appositamente dedicati alle attività funzionali e connesse al percorso stesso, nonché il ricorso a operatori che siano in grado mettere in campo la propria professionalità in tali attività".

"La complessità di tale percorso - puntualizza ancora la consigliera forzista - è acuita dalla scarsità, sul territorio italiano, di servizi e luoghi appositamente dedicati all'addestramento dei cuccioli e alla formazione dei disabili visivi all'utilizzo dei cani guida. In Italia solo cinque scuole svolgono queste attività e si trovano a Padova, Limbiate (Milano), Scandicci (Firenze), Roma e Messina. La domanda di cani guida supera l'offerta e le difficoltà connesse alla possibilità di raggiungere le sedi delle scuole scoraggiano molti disabili visivi che, pur disposti ad affidarsi a un cane guida, vi rinunciano, perdendo così una preziosa possibilità per rendersi autonomi".

"La disabilità visiva, nei suoi diversi stadi e forme, limita fortemente l'autonomia degli individui, compromettendo lo svolgimento delle attività di tutti i giorni, rendendo la persona dipendente dagli altri. I percorsi riabilitativi per acquisire o riconquistare l'autonomia - osserva Piccin - prevedono anche l'ausilio di strumenti quali il bastone bianco e il cane. Tuttavia, a differenza del primo ausilio, raggiungere un rapporto costante con un cane guida necessita di una fase di preparazione a dir poco complessa. Dopo l'addestramento del cucciolo, il percorso educativo riguarda infatti il disabile visivo. Intorno a queste due fasi è fondamentale l'apporto di varie professionalità, in spazi fisici adatti allo scopo".

"È tempo - si augura la consigliera di FI a fine nota - che in Fvg si istituisca una scuola di questo genere, in cui trovi compimento tutto il percorso che porta il disabile visivo ad affidarsi a un cane guida. I 17 articoli di cui si compone la pdl definiscono nel dettaglio ogni singolo aspetto. Un'iniziativa pensata a favore di una fetta di popolazione con disabilità, alla quale va garantita la possibilità di vivere il più possibile in autonomia e autosufficienza".