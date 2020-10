Istruzioni e prenotazione da #Safety4All

Le lezioni continuano, all'Università di Trieste, secondo il calendario fissato e nelle modalità previste, salvo specifiche indicazioni dei propri corsi di studio. I posti in aula saranno prenotabili per il periodo dal 2 al 14 novembre tramite l’applicazione #Safety4all, che deve essere aggiornata all’ultima versione disponibile.

Qui le istruzioni, reperibili anche all’interno dell’App stessa.



Nel caso di turnazioni le matricole dispari potranno accedere nella prima settimana (2-7 novembre) e quelle pari nella seconda (9-14 novembre).

L'ateneo dispone di oltre 40 sale studio e ristoro, sparse in diverse sedi: da Piazzale Europa al polo di Valmaura, dalla sede di Gorizia alle Palazzine di San Giovanni, fino alle sedi di Androna Campo Marzio, via Tigor e via Economo. Qui l'elenco completo.



Con l’obiettivo di ridurre ulteriormente il rischio di affollamenti, le aule studio e ristoro dell'Ateneo sono nuovamente aperte e fruibili e per accedere bisogna prenotare attraverso la App #Safety4All.

L'ateneo giuliano invita a evitare comportamenti non coerenti con le regole di sicurezza di Ateneo sia all’interno che all’esterno degli edifici (uso della mascherina, distanziamento e igiene delle mani). "Il senso di responsabilità di ognuno non solo è importantissimo, ma ha ricadute sulla vita degli altri - sottolineano dall'ateneo -. Siamo impegnati nella vigilanza del rispetto delle regole anti Covid per cercare in ogni modo di evitare di chiudere gli spazi studio e ridurre o addirittura eliminare le attività didattiche in presenza".