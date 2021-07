Italia-Inghilterra in piazza della Repubblica a Monfalcone

Si è tenuto oggi il comitato di ordine pubblico e sicurezza della Provincia di Gorizia, in previsione della partita finale degli Europei, Italia-Inghilterra, che sarà trasmessa in Piazza della Repubblica, domenica sera.



Il sindaco Anna Maria Cisint, con l’assessore Antonio Garritani e il Comandante Rudy Bagatto ha incontrato, in mattinata, il Prefetto Raffaele Ricciardi, il Questore Paolo Gropuzzo, il Comandante Provinciale della Compagnia dei Carabinieri Luciano Giuseppe Torchia, Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri Davide Franco, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Antonino Magro; il Vicequestore Aggiunto Stefano Simonelli.



La grande festa che si è tenuta in piazza per le semifinali e l’alta partecipazione di pubblico fa immaginare che domenica sera ci sarà una presenza ancora maggiore di tifosi. Si è scelta infatti Piazza della Repubblica per consentire un’affluenza più ampia. “Vogliamo che sia un momento di festa ed è stato straordinario vedere l’alta risposta di cittadini alla nostra iniziativa di trasmettere la partita. Per questo ci siamo adoperati per individuare la modalità che consenta uno svolgimento in sicurezza”, ha spiegato il Sindaco.



L’incontro ha consentito al Sindaco di ringraziare le Forze dell’Ordine che hanno sensibilmente accentuato la loro attenzione su Monfalcone, incrementando il personale a sorvegliare e presidiare il territorio. Nello specifico, il Sindaco ha speso parole di gratitudine per la preziosa presenza della Squadra di Intervento Operativo che presiede quotidianamente le aree sensibili della città, in rafforzamento alle pattuglie dei Carabinieri locali. Cinque uomini della squadra speciale (C.I.O) di Padova che presidiano le aree a maggior presenza di persone. “Questo incremento di risorse umane indica il grande impegno del Comando provinciale del Carabinieri verso la nostra Città e denota un’attenzione concreta verso le problematicità di Monfalcone che vengono affrontate con consapevolezza di scelta e conoscenza, oltre che essere il frutto di un coordinamento congiunto tra tutte le forze dell’ordine che quotidianamente lavorano per rafforzare la sicurezza”.Tornando alla partita di domenica, non ci saranno restrizioni aggiuntive da parte dell’Amministrazione se non l’ordinanza già in vigore, no vetro e no consumo di alcol a Marina Julia, raccomando di mantenere un atteggiamento rispettoso per consentire a tutti di festeggiare con serenità. “Abbiamo adottato qualche accorgimento alla viabilità, recuperando il modello consolidato della fiera di San Nicolò, per rendere la zona di festa pedonale e più ampia”, spiega il Sindaco.Domenica sera sarà vietata la sosta delle auto in via Rosselli e via Duca D’Aosta a partire dalle ore 19 di domenica; dopodiché, le auto verranno rimosse se lasciate parcheggiate oltre l’ora stabilita.A partire dalle ore 22 sarà impedito l’accesso alle suddette vie, pertanto la viabilità da viale San Marco sarà deviata per impedire l’accesso in via Rosselli e via Duca D’Aosta. Intervento di prevenzione per evitare caroselli e passaggio di auto nelle vie centrali che saranno prese d’assalto dai tifosi e quindi lasciate pedonali.Nel raggio di 100 metri dall’evento, e quindi da Piazza della Repubblica, non potranno essere somministrati cibi e bevande in vetro e nessuno potrà detenerlo. Saranno effettuati gli ordinari controlli negli zaini e nelle borse per accertare il rispetto dell’ordinanza sindacale “no-vetro”.Il regolamento di polizia urbana già in vigore impedisce l’accensione di fuochi, petardi e mortaretti e si ricorda che permane il divieto di assembramento nel rispetto delle norme Covid; che la videosorveglianza è attiva anche in Piazza e che pertanto i trasgressori al comportamento rispettoso saranno presto identificati.In Marina Julia è in vigore l’ordinanza che impedisce il consumo di alcol dalle 23 alle 5 del mattino. In più da questa sera una guardia giurata presidierà la spiaggia di Marina Julia, tutte le notti, fino a metà settembre, in aggiunta al servizio diurno che già viene svolto.