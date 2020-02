Italiani all'estero: “Un pezzo di cuore in Italia, ma qui si vive bene”

In Carinzia vivono e lavorano migliaia di italiani. Spesso si tratta di persone altamente qualificate che hanno trovato, oltre confine, un contesto accogliente e gratificante. E’ il caso di Anna Faggin, laureata in economia e commercio che nel proprio curriculum di esperta in risorse umane e formazione vanta anche un master in Management della formazione e un diploma di conservatorio. Prima di trasferirsi in Austria, dove risiede ormai da tre anni, Faggin ha lavorato a Bruxelles, Salonicco e a Dublino, oltre che in Italia. “Poi è arrivata la decisione di mio marito di accettare un’offerta di lavoro in Austria e ho deciso di raggiungerlo qualche anno dopo”.



Come si è trovata appena giunta in Carinzia?

“Nei primi tempi è stato un po’ difficile, più che altro perché non conoscevo il tedesco. Inoltre, non essendo più giovanissima, lo spirito con il quale ho affrontato il trasferimento era diverso. Forse ero meno pronta ad adattarmi rispetto alle prime esperienze fatte all’estero. Ho capito che il primo passo da fare era imparare bene la lingua. Mi sono dedicata assiduamente al tedesco. Ho impiegato circa un anno e mezzo per raggiungere un buon livello di tedesco, che poi mi ha permesso di trovare lavoro in circa sei mesi, per cui in totale quasi due anni, periodo in cui sono sempre stata molto attiva nel mandare curriculum, ma fino a che non ho raggiunto un livello B2 di tedesco, mi scartavano oppure ai colloqui mi dicevano che dovevo migliorare la lingua. Per altro conoscere bene la lingua è una dote essenziale per trovare lavoro nel mio settore. Superato l’ostacolo linguistico mi sono trovata subito a mio agio, anche grazie all’aiuto ricevuto dall’associazione Dante Alighieri di Klagenfurt, molto attiva nella diffusione della lingua e cultura italiane, che mi ha permesso di entrare in contatto con tante persone. Ho quindi iniziato a lavorare nel settore della gestione delle risorse umane entrando a far parte del Carinthian International Center, istituto sostenuto da 37 aziende private che collabora con le istituzioni locali e si occupa di favorire l’accoglienza e l’integrazione dei lavoratori provenienti da tutto il mondo e assunti dalle imprese che operano sul territorio. Parliamo di lavoratori ad elevata specializzazione o qualifica le cui famiglie all’inizio hanno bisogno di assistenza per capire come funzionano le cose, per imparare la lingua e per affrontare le varie incombenze. In particolare mi occupo di accompagnare i partner di questi lavoratori nella ricerca del lavoro, nell’individuare fabbisogni formativi, diamo supporto per le procedure richieste per la certificazione dei titoli di studio e seguiamo chi vuole avviare una propria attività”.



Come si vive in Carinzia?

“Direi molto bene, anche se un pezzo del mio cuore è rimasta a Padova, dove ho famiglia e tanti amici. Bene dal punto di vista della salute perché l’aria è buona, dei servizi che sono eccellenti, dalla sanità ai trasporti. Pensi che in tanti anni non mi è mai capitato di dover fare una coda nell’ufficio postale; quando mi muovo in auto non temo per i ritardi imprevisti. Anche la qualità del cibo che si acquista nei negozi è molto elevata e curata. Dormo con le persiane alzate e non mi sono mai sentita in pericolo, neppure la sera, quando sono rientrata tardi a casa da Villach, dove ho l’ufficio”.



E con gli austriaci come va? Come si comportano con lei?

“Credo mi abbia aiutato il fatto che mio marito parla perfettamente il tedesco, ma da loro mi sono sentita bene accolta. Certo dipende dalle singole persone, ma è evidente che per gli italiani e la loro cultura c’è molta simpatia”.



E gli italiani che incontra cosa dicono?

“Molti hanno nostalgia, tanti altri sono felici e non sono disposti ad andare altrove perché la Carinzia è davvero una terra accogliente”.