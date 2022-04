L’Ufficio per la Lingua Friulana, nell’ambito delle celebrazioni della Fieste de Patrie dal Friûl, ha organizzato durante la settimana tre itinerari animati “Ae scuvierte di Udin”, per altrettanti classi 4e della scuola primaria IV Novembre di Udine.



Questa mattina il sindaco Pietro Fontanini ha incontrato i bambini della classe IV A, che hanno partecipato ad una caccia al tesoro per le vie e piazze del centro cittadino alla scoperta dei luoghi più importanti e della storia di Udine, fino a trovare il tesoro custodito nel Museo del Duomo: l’esemplare più antico della bandiera del Friuli.



L’attività rientra all’interno del progetto “PO SI SA PO”, progetto di avvicinamento alla lingua e cultura friulana per la scuola primaria e dell’infanzia 2022, ideato dall’Ufficio per la Lingua Friulana in collaborazione con il Museo Etnografico del Friuli, la Biblioteca Civica “V. Joppi” - Sezione Ragazzi e la Ludoteca.



Compiaciuto il sindaco Fontanini: “Si tratta di un bellissimo progetto che insegna la storia del Friuli tra gioco, didattica e conoscenza del territorio. Ho avuto il piacere di incontrare una classe di bambini curiosi, nell'accezione più bella del termine, educati, attenti”.