Ivan Basaldella al Comando dei Carabinieri di Maniago

Il maresciallo capo Ivan Basaldella, classe 1966, figlio di emigranti in Svizzera (dove è nato), ma di origine avianesi, il 27 aprile ha assunto il comando della Stazione carabinieri di Maniago.

Proveniente dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo Carabinieri del Comando Provinciale di Pordenone, quale sottufficiale addetto, e prima ancora, in ordine, dal Nucleo investigativo di Udine e di Milano, con la sua più che ventennale esperienza nello specifico settore operativo per il contrasto alla criminalità, è sottufficiale di provate capacità investigative.

Forte di un'esperienza internazionale in area balcanica con una missione estera in Kosovo per il mantenimento della Pace, in forza al reparto dell’arma del Multinational Specialized Unit, reparto molto apprezzato a livello internazionale, ha anche operato come sottufficiale dell’Arma nella Stazione Carabinieri di Milano Scalo Centrale.

Tiratore scelto, specializzato nelle tecniche di intervento operativo, nel corso della sua brillante carriera, ha ricevuto un Encomio Solenne, ben due Encomi e un Elogio, attestazioni del suo costante impegno e dei risultati operativi.

Con queste solide basi e premesse, Basaldella ha assunto il comando della stazione di Maniago che, nell’ambito del territorio di competenza della Compagnia di Spilimbergo, è da considerarsi una realtà operativa emergente e di spiccata complessità.

Appena insediato, è stato accolto dal Comandante della Compagnia di Spilimbergo, i tenente colonello Andrea Mariuz che gli ha rivolto il suo benvenuto con l’augurio di un “Buon Lavoro”, sicuro che potrà mettere proficuamente in campo le sue capacità professionali e qualità investigative a vantaggio di tutta la comunità maniaghese.