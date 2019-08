Jennifer Pavesi è Miss Eleganza Fvg

Jannifer Pavesi, 18 anni di Terzo di Aquileia, si è aggiudicata sulla Diga Nazario Sauro a Grado, il titolo regionale di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia che le consente di accedere alle prefinali nazionali dell’ottantesima edizione di Miss Italia.

Jennifer, studentessa al liceo delle scienze umane, ha la passione della ginnastica artistica e, in futuro vorrebbe laurearsi in giurisprudenza; ha deciso di partecipare a Miss Italia in quanto si diverte a sfilare e le piacerebbe intraprendere una carriera da attrice.

L’incoronazione è avvenuta al termine di un piacevole spettacolo, fatto di moda e musica, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti dove, ventidue concorrenti hanno sfilato in abito elegante, body ed abiti da sera; le sfilate sono state intervallate da esibizioni della cantante Sara Ciutto.

Proseguono, quindi, le finali regionali in Friuli Venezia Giulia; questo il calendario: giovedì 8 agosto (ore 16.00), all’Aquasplash di Lignano Sabbiadoro, l’elezione di “Miss Sport Friuli Venezia Giulia”; domenica 11 (ore 21.00) sul Lungolago di Barcis (Pn) si eleggerà Miss Miluna Friuli Venezia Giulia, mentre giovedì 22 agosto (ore 21.30), al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, saranno proclamate Miss Friuli Venezia Giulia e Miss Cinema Friuli Venezia Giulia.

Le prefinali nazionali di Miss Italia si terranno a Mestre dal 26 al 29 agosto; la finale, venerdì 6 settembre in diretta su Rai Uno da Jesolo.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.