Jennifer Pavesi è Miss Fvg

Tra gli applausi del pubblico presente al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro, Jennifer Pavesi di Terzo di Aquileia è stata eletta “Miss Friuli Venezia Giulia 2019”, titolo che le consentirà l’accesso diretto alla finale nazionale dell’ottantesima edizione di “Miss Italia” in diretta su Rai Uno venerdì 6 settembre.

Jennifer, 18 anni, studentessa al liceo delle scienze umane, con la passione della ginnastica artistica, ha deciso di partecipare a “Miss Italia” perché in futuro sogna di intraprendere una carriera di attrice. E' stata eletta al termine di una elegante e piacevole serata nel salone del Centro Congressi Kursaal di Lignano Riviera che ha visto la partecipazione di ventotto concorrenti che sul palco, con la regia di Paola Rizzotti, sono state protagoniste di vari momenti moda sfilando con preziosi gioielli “Miluna”, abiti eleganti e per celebrare gli ottant’anni del concorso con costumi da bagno “vintage” degli anni ’50 e ’60.

Molto apprezzato dal pubblico che ha riempito la sala in ogni ordine di posto lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò, che ha visto la partecipazione di Elisa Stante “Miss Friuli Venezia Giulia 2018”, del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax” che con il sassofono ha eseguito in maniera impeccabile “Caruso” di Lucio Dalla, la giovane cantante, vincitrice di “Friul Talent”, Chiara Disanto e della coppia di ballerini del Club Diamante Fvg, Stefan Chiari e Lisa Cudin, campioni italiani 2019 di danza sportiva. Nel corso della serata, è stato assegnato anche il titolo di “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia” ad Alessia Maugeri, 23enne di Udine, studentessa di architettura.

A questo punto la squadra delle ragazze del Friuli Venezia Giulia che parteciperanno alle fasi finali di Miss Italia sarà così composta: Jennifer Pavesi di Terzo di Aquileia, “Miss Friuli Venezia Giulia”, ammessa direttamente alla finale nazionale; alle prefinali nazionali accederanno, invece, Cler Bosco di Trieste “Miss Sport Friuli Venezia Giulia”, Giulia D’Orlando di Tolmezzo “Miss Be_Much Friuli Venezia Giulia”, Alessia Maugeri di Udine “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia”; Eleonora Moretuzzo di Azzano Decimo “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia” (subentrata a Jennifer Pavesi dopo la sua vittoria a Miss Friuli Venezia Giulia), Alessia Orlandi di Udine “Miss Miluna Friuli Venezia Giulia”, Sara Pandin di San Daniele del Friuli (Ud) “Miss Rocchetta Friuli Venezia Giulia” e Nicol Reia di Trieste “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia”.

Le prefinali nazionali di “Miss Italia” si svolgeranno a Mestre (Museo M9) e Venezia a partire dal 26 agosto; il 6 settembre, su Rai Uno, si terrà a Jesolo la finale nazionale con ben 80 Miss!

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it