Job Breakfast, undici aziende partecipanti e 150 posizioni lavorative

Ritorna anche quest’anno, per la prima volta in forma digitale, il Job Breakfast, l’appuntamento annuale che offre a laureati e studenti di tutti i corsi di laurea dell’università di Udine l’opportunità di consegnare il proprio curriculum vitae ai referenti delle aziende partecipanti e sostenere colloqui di selezione per aggiudicarsi una delle posizioni lavorative offerte.



Undici le aziende presenti, per un totale di oltre 150 posizioni aperte. Per assicurare, nonostante il periodo, momenti di incontro tra studenti, laureati e aziende, quest’anno i colloqui si svolgeranno online.



Il Digital Job Breakfast è organizzato in due momenti. Lunedì 25 maggio dalle ore 14 sarà attivo un servizio gratuito di consulenza e correzione dei curricola a cura dell’agenzia di selezione del personale Adecco. Sabato 30 maggio alle ore 9, dopo i saluti iniziali delle autorità, si svolgeranno le presentazioni aziendali in diretta su tutti i canali social dell’Università di Udine e dalle ore 10 inizieranno i colloqui individuali con le aziende. Ai primi 200 ragazzi che si prenoteranno per i colloqui l’Università offrirà la colazione.



Aspettando il Job Breakfast, tutti i giorni sui canali social del Career Center dell’Università verranno offerte delle pillole per far conoscere meglio le aziende partecipanti e per preparare i ragazzi ai colloqui del 30 maggio. “Come vestirsi al colloquio”, “Come redigere un buon curriculum”, “Come affrontare un colloquio online” sono alcuni dei temi che verranno trattati.Marco Sartor, delegato dell’Università di Udine al Placement e ai Rapporti con le Imprese, sottolinea la grande velocità con la quale l’Ateneo si è attivato su questo fronte realizzando il primo Career Day digitale in regione. «Consapevoli di quanto il tema dell’occupazione giovanile sia importante in questa difficile crisi – sottolinea Sartor - il Career Center dell’Università di Udine ha lavorato senza sosta per creare un momento, almeno virtuale, di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ringraziamo le dieci aziende che ci hanno seguito in un progetto pilota così innovativo e la Fondazione Friuli, partner anche di questa importante iniziativa a sostegno del territorio che rientra nell’ambito del Progetto Condiviso».Per entrambi gli appuntamenti del 25 e del 30 maggio la partecipazione è libera, ma è richiesta la pre-registrazione tramite modulo online all’indirizzo www.uniud.it/careercenter, dove sono disponibili anche tutte le informazioni sul Digital Job Breakfast. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a careercenter@uniud.it.Le aziende partecipanti offriranno opportunità lavorative per diverse aree di interesse. Saranno presenti: Adecco, Biofarma, Danieli & C. Officine Meccaniche, Eurotech, Fincantieri, Freud, Gruppo Pittini, PwC, Regione Friuli Venezia Giulia, Taghleef Industries, Webformat.Adecco è la società di The Adecco Group, agenzia di selezione del personale. Risponde alle esigenze di flessibilità e qualità delle aziende con soluzioni dedicate e servizi su misura.Biofarma Group produce e confeziona integratori alimentari, dispositivi medici, farmaci a base di probiotici e cosmetici esclusivamente conto terzi.Danieli & C. Officine Meccaniche è uno dei tre maggiori costruttori mondiali di macchine e impianti per l’industria siderurgica.Eurotech è una multinazionale che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di servizi, software e hardware.Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione, leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della navalmeccanica ad alta tecnologia.Freud è leader mondiale nella produzione di lame circolari, punte, gruppi per serramenti e componenti in metallo duro per l‘industria. Oggi fa parte del Gruppo Bosch.Il Gruppo Pittini è leader nella produzione di acciai lunghi destinati all’edilizia e all’industria meccanica. Pittini è una solida realtà industriale orientata a una costante crescita e a un’attenta politica di sostenibilità ambientale.PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese, orientato a dare risposte innovative alle problematiche complesse dei clienti con cui lavora.La Regione Friuli Venezia Giulia svolge, tra le sue funzioni, un servizio pubblico gratuito di incrocio domanda/offerta di lavoro e supporto alla ricerca attiva di lavoro e all’orientamento professionale con più di 20 sportelli distribuiti su tutto il territorio regionale.Taghleef Industries ha sede a Dubai e opera in 11 siti produttivi dislocati a livello mondiale. Produce film in polipropilene biorientato e acido polilattico destinati all’imballaggio di prodotti alimentari, alla produzione di etichette e ad applicazioni industriali o arti grafiche.Webformat è leader italiano nella progettazione e sviluppo di soluzioni eCommerce B2C/B2B e portali enterprise, per brand internazionali che necessitano di soluzioni omnicanale, in grado di gestire cataloghi prodotto estesi e complessi.