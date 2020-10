Julia, cambio al comando dei supporti tattici

Si è svolta oggi la cerimonia di avvicendamento in comando alla “Spaccamela” di Udine, sede del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata Alpina Julia. Il Tenente Colonnello Paolo Crociani ha passato le consegne al parigrado Andrea Bernardi.

La cerimonia, condotta in forma ristretta e nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e di contenimento del contagio da Covid-19, è stata presieduta dal Comandante del Distaccamento alla Sede Nazionale della “Julia”, Colonnello Enzo Ceruzzi.

Il Tenente Colonnello Crociani, nel suo discorso di commiato, ha espresso la propria gratitudine per il lavoro svolto da tutti gli uomini e le donne del Reparto, impegnato in molteplici attività addestrative e operative sia all’estero che in Patria. Inoltre, ha rimarcato l’importanza del lavoro svolto dai nuclei di bonifica e sanificazione del Reparto Comando e Supporti Tattici “Julia” che, unitamente a quelli degli altri reggimenti dell’Esercito stanziati in Friuli Venezia Giulia, sono stati impiegati nel supporto alla Protezione Civile e al Servizio Sanitario in risposta all’emergenza pandemica.

Il Tenente Colonnello Andrea Bernardi arriva dalla Brigata Alpina “Taurinense”; Paolo Crociani sarà assegnato al Comando Truppe Alpine, in Bolzano.