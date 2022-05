Junior Achievement, due team dello Zanon in lizza per la finale nazionale

Ancora uno step, ancora una sfida per decidere chi andrà alla BizFactory di Milano, l'1 giugno, per contendersi il titolo nazionale di Impresa in Azione – Junior Achievement del 2022. Ma intanto, dei sei progetti di impresa realizzati dalle scuole friulane e in lizza alla competizione triveneta, ad arrivare ai primi due posti sono stati due team dell’Istituto Zanon di Udine: giovedì 26 ci sarà dunque la seconda fase, una sfida tra tutte le prime classificate del Nord-Italia, e il tifo friulano sarà tutto per loro.

I due team “zanoniani” hanno creato le mini-imprese BeForBe e Fitfix, ideatrici e realizzatrici di prodotti innovativi, entrambi utili per chi fa sport, con un occhio attento all’innovazione e alla sostenibilità.

Particolarmente orgogliosi di questo primo risultato i ragazzi protagonisti e la professoressa Tiziana Tibalt, loro guida in tutto il percorso. Gli studenti, fin da novembre scorso si sono messi al lavoro con impegno per creare e mettere in pratica i propri progetti imprenditoriali, nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto). E particolarmente felici anche in Camera di Commercio Pordenone-Udine, che da cinque anni sostiene le iniziative di Impresa in Azione e Idea in Azione JA: la Camera, oltre a supportare le attività del percorso, individua i dream coach, imprenditori volontari che accompagnano e assistono i ragazzi durante la messa in pratica della loro idea imprenditoriale.

Le scuole friulane che si sono contese la classifica nel primo appuntamento, ciascuna portando il proprio progetto innovativo di azienda, oltre allo Zanon, erano il Liceo Bachman di Tarvisio (con tre team) e il Malignani di Udine (con un team).

Il prodotto della mini-impresa BeForBe è un tappetino ottagonale utilizzabile in qualsiasi luogo e momento per fare attività fisica, che può essere ripiegato in un pratico zaino. È possibile posizionare il telefono in uno spazio dedicato per rendere più confortevole e pratica la visione di video tutorial sull’attività fisica scelta. Acquistando lo zaino è possibile usufruire di strumenti volti allo svolgimento dell'attività fisica: l'appoggio per i gomiti, per i piedi e il cuscinetto. BeForBe ha voluto creare un prodotto innovativo, sostenibile e dinamico. "Ciò a cui puntiamo – spiegano i 10 studenti che hanno creato la mini-impresa – è una versione migliore del mondo e di coloro che ci vivono. Da qui nasce il nostro pay off: be yourself".

Fitfixed è un progetto imprenditoriale che ha come finalità la produzione di articoli sportivi sostenibili e comodi. Il prodotto è una fascia, che permette di portare con sé gli oggetti essenziali di uso quotidiano per chi fa sport, senza che pesino o cadano. Attraverso questa fascia, dalle linee innovative e avvolgenti, chi pratica sport ha tutti i suoi oggetti personali a portata di mano, senza che questo interferisca con la sua attività. "Ci piace mantenere un rapporto di dialogo con i nostri clienti – aggiungono i ragazzi ideatori – per ispirarci nella creazione dei nostri articoli. Il concetto di comfort è la chiave del nostro modo di essere ed è ciò che vogliamo trasmettere attraverso i nostri prodotti".