Juvenilia Bagnaria Arsa e borse lavoro, sinergia tra rugby e territorio

Il progetto Juvenilia Bagnaria Arsa continua a lavorare, anche se l'attività ovale è formalmente ferma fino a dopo ferragosto. La società della bassa friulana, per cercare di avere sempre più un rapporto di sinergia con il territorio ha, infatti, deciso, assieme al comune, di coinvolgere le "borse lavoro" nel proprio progetto: saranno, infatti, due i ragazzi del paese che, non ancora assunti al lavoro, avranno la possibilità di lavorare presso la società sportiva della Juvenilia.



"Per noi questa collaborazione è importantissima - commenta Francesco Cirinà, vicepresidente della Juvenilia Bagnaria Arsa - vogliamo lavorare assieme alla città e dare l'opportunità ai giovani di collaborare all'interno della nostra società, facendo così conoscere a più persone possibile il nostro progetto. Chiaramente, noi, in questo modo riusciremo a far fare tanti piccoli lavori che renderanno ancora più accogliente la nostra realtà sportiva".