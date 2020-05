Kangourou della Matematica a squadre, brillano gli studenti udinesi

Martedì 19 maggio si è disputata la finale nazionale della gara di matematica a squadre Kangourou dedicata alle scuole medie inferiori, in modalità on line a causa dell’emergenza sanitaria. Alla competizione ha partecipato anche una squadra della scuola secondaria di I Grado Manzoni di Udine che si era aggiudicata la qualificazione grazie ad un buon piazzamento nella gara on line di qualificazione. La finale è stata molto emozionante e ha visto gli alunni udinesi partire in sordina e poi risolvere un quesito dopo l’altro commettendo pochissimi errori ed effettuando una bellissima rimonta fino ad ottenere un eccellente risultato finale: il secondo posto nazionale. I campioni che hanno partecipato alla gara di qualificazione e alla finale sono stati: Biagio Pascali, Leonardo Zuliani, Caterina Cleani, Benedetta Girola, Mia Acampora, Francesco Rinaldi, Eleonora Clemente, Alberto Vianello, Elisabetta Bertoli, Giovanna Serafin. I ragazzi sono stati seguiti negli allenamenti, prima in presenza e poi a distanza, dalle insegnanti Corgnali e Boschian. Gli allievi della Manzoni, grazie alla loro grande passione per la matematica e ad un ottimo spirito di collaborazione, hanno saputo superare l’ostacolo della distanza e si sono organizzati in modo efficace interagendo tra loro per la risoluzione dei quesiti in video conferenza, con la stessa modalità con cui svolgono le lezioni da qualche mese a questa parte. Un grande risultato che rende orgogliosi ragazzi, genitori, docenti, dirigente e tutta la scuola e che conferma i brillanti risultati conseguiti dall’istituto udinese nelle competizioni matematiche ormai da diversi anni.



Il giorno successivo si è svolta la gara per il biennio delle scuole superiori. La provincia di Udine era rappresentata dalle squadre del liceo Marinelli di Udine (composta da Leonardo Plazzogna, Giulia Castagnaviz, Martina Munini, Michele Bertoli, Giada Cabai, Sebastiano Dovier e Agata Furlani) e dell’ISIS Magrini-Marchetti di Gemona del Friuli (Irene De Florio, Sara Pecoraro, Lucrezia Rainis, Laura Michelizza, Alessandro Guerra, Alessio Goi, Davide Londero). La gara, durata un’ora e mezza, prevedeva che le squadre affrontassero 15 impegnativi quesiti matematici. Anche questa gara è stata molto combattuta ed emozionante e ha visto frequenti ribaltamenti della classifica. Alla fine gli studenti friulani hanno conquistato nuovamente dei piazzamenti eccellenti: il Marinelli, con una rimonta finale, ha raggiunto il quinto posto, mentre il Magrini-Marchetti si è classificato alla dodicesima piazza.