L’archeologia nel Friuli Romano attraverso la ceramica

Lunedì 26 ottobre, a partire dalle 9, il Museo Archeologico di Udine di concerto con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle attività previste la Settimana della Cultura Friulana, organizza una Giornata di studio dal titolo 'L’archeologia di un territorio attraverso la ceramica: abitati, produzioni, scambi e commerci nel Friuli Romano'.



Nel rispetto delle normative di contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19, l’evento si svolgerà online, pertanto sarà necessario registrarsi al seguente link:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7VFkRI73QxuZVjJAJ6-DbA



La giornata di studio è organizzata a chiusura (prevista per domenica 25 ottobre) della mostra allestita in Castello a Udine dal titolo “Dalle mani del ceramista. Materiali in terracotta nel Friuli romano”, dedicata agli abitati, alle produzioni, agli scambi e ai commerci nel Friuli romano.



Il programma dell’incontro, che si configura come un momento di condivisione e un’occasione di discussione, si svilupperà in una giornata in cui saranno fortemente integrati i momenti di presentazione dei dati e quelli di dibattito e di confronto.Nella prima parte della mattina saranno presentati gli aspetti culturali, geomorfologici e paleoeconomici del popolamento romano del territorio friulano; seguiranno alcuni contributi riguardanti il rapporto tra Aquileia e il territorio, gli impianti produttivi e gli insediamenti romani di lunga durata.Nel pomeriggio saranno trattati i rapporti tra il territorio friulano e le aree contermini: Austria, Slovenia e Veneto. Parteciperanno alla giornata: