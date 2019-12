L’artigianato torna in piazza

Tessuti di pregio, articoli in legno, oggetti in ceramica, té e tisane, abbigliamento in cachemire e ancora liquori e distillati, cioccolata, strucchi e gubane, bijoux e articoli per la casa. Tutti, rigorosamente, artigianali. Per chi è in cerca di un regalo di Natale dal sapore unico il Mercatino di Confartigianato-Imprese Udine, in piazza San Giacomo, è la soluzione ideale: una grande vetrina a cielo aperto, regalata da 20 aziende ospiti delle casette in legno, per respirare il clima unico delle feste e andare alla ricerca del regalo perfetto.

Il mercatino resterà aperto fino all’Epifania, ogni giorno dalle 10 alle 19.

“Il mercatino di Natale è un omaggio che il mondo dell’artigianato fa alla città - dice il presidente Graziano Tilatti -, memore del ruolo che Udine ha avuto in passato e che speriamo avrà in futuro quale punto di riferimento del Friuli”.

Il mercatino offrirà come di consueto anche diversi appuntamenti e occasioni di intrattenimento per adulti e bambini grazie ai numerosi laboratorii creativi e al Ludobus che si fermerà in piazza San Giacomo.