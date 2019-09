L’Italia non è il luogo d’elezione per continuare gli studi, o cercare lavoro

Un laureando su due dell’Università di Udine ha le idee chiare sul proprio futuro. Non è l’Italia il luogo d’elezione per continuare gli studi, o cercare lavoro. Abbiamo chiesto a Gian Pietro Zaccomer, autore del quaderno di Cantiere Friuli ‘Nuova emigrazione’, una soluzione.



Come si può arrestare questa fuga di cervelli?

“E’ necessario investire in innovazione e ricerca, ma per fare questo l’università dovrebbe avere più fondi. Soltanto così si potrebbero trattenere qui i nostri laureati”.



I laureati con titolo di studio terziario e i dottorandi sono indispensabili per la crescita della società. L’Italia paga un caro prezzo per la loro fuga?

“Il grosso problema dell’Italia è quello di non valutare il loro valore in modo corretto, anche dal punto di vista retributivo. Da noi dottorandi e laureati guadagnano quanto i diplomati. Si parla di Brain waste, spreco di cervelli. Bisogna fare un cambio di mentalità. Dare il giusto riconoscimento agli studi effettuati. Non c’è visione del futuro.



E’ possibile risolvere il problema?

“Se ci sono troppi ingegneri rispetto ai bravi tecnici, non si deve assumere un laureato per fargli fare un lavoro da diplomato e, ovviamente, pagarlo meno. Il problema si può in parte risolvere con istituti tecnici superiori come quello del Malignani di Udine, che sforna giovani preparatissimi, che trovano lavoro appena diplomati”.



L’80 per cento degli intervistati ha risposto, però, che, dopo aver fatto esperienza all’estero, ha intenzione di tornare in Italia. In realtà, sono pochi quelli che rientrano. Perché?

“Chi fa ricerca all’estero in Italia non troverà mai le stesse condizioni economiche e chi comunque ha trovato un impiego, non otterrà mai nel nostro Paese un’occupazione dello stesso livello. Se poi, mentre è lontano, forma una famiglia, difficilmente sposterà partner e figli. Anche se la qualità di vita che si ha nella nostra regione, per esempio, è sempre molto attrattiva”.



A livello nazionale c’è un altro aspetto da prendere in considerazione?

“La provenienza dei laureati. I meridionali hanno la doppia opzione dopo la laurea: cercare lavoro o continuare a studiare al Nord, o lasciare l’Italia. I settentrionali non hanno scelta: emigrare è l’unica possibilità. Tornando in Friuli-Venezia Giulia, bisogna anche dire che i giovani della nostra regione sono più portati a uscire dall’Italia, per la posizione della nostra terra di confine e mentalità”.



Si aspetta novità positive dal nuovo governo?

“Non credo che il nuovo governo possa cambiare la situazione nel breve termine, anche perché gli indicatori economici mostrano uno stato di tensione. Basta guardare alla Germania, motore d’Europa non privo di problemi. Bisognerebbe fare un cambio di mentalità più che di governo”.