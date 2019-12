L’Università di Udine sfida la vecchiaia

Il progetto di riutilizzo dell’area di via Faedis, che ospitò l’ex convento delle Ancelle della Carità, sta per prendere forma. I lavori stanno procedendo a passo spedito e già nell’estate del prossimo anno il nuovissimo complesso, ubicato su un’area di circa 3mila metri quadrati, potrà essere aperto e ospitare anche un centro destinato a diventare “un punto di riferimento – spiega Gianluca Tell, vicedirettore del Dipartimento di Area medica e capo commissione ex Ancelle - per le progettualità sull’invecchiamento”.

Il tema è condiviso da tutto il Dipartimento di Area medica, infatti lo scorso ottobre è stato organizzato il primo workshop dell’Università di Udine del gruppo interdisciplinare di ricerca “Active Ageing Uniud”.

“L’obiettivo del workshop - continua Tell - era affrontare le sfide legate all’invecchiamento. La progettualità della ricerca si basa proprio sui bisogni della popolazione, anche di quella del Friuli Venezia Giulia. La struttura dovrà diventare un punto di riferimento non soltanto per tutta la provincia di Udine e autoalimentarsi, aprendo alle aziende private, ma anche a tutti gli istituti di ricerca”.

L’idea di riqualificare l’area nasce già negli Anni Novanta.

“Quello delle ex Ancelle è un vecchio progetto – spiega il vicedirettore – che porta la data del 1994. I nuovi spazi di via Faedis, articolati in tre corpi di fabbrica, ospiteranno i nuovi laboratori dell’area medica di microbiologia, di tipo clinico e biomedico, lo stabulario e l’aula magna dell’ex facoltà di Medicina. La previsione di consegna dei lavori è fissata per l’estate 2020. Per quella data la maggior parte dei laboratori, del valore di un milione di euro, sarà già accessibile. Il costo dei lavori è coperto da quello che era già stato stanziato per il vecchio progetto e dall’accantonamento dell’Ateneo”.



Complessivamente l’intervento per l’Ateneo ammonta a circa 5 milioni 600 mila euro. C’è, quindi, la copertura totale dei costi e una data certa di fine lavori. Il problema è chi occuperà i nuovi posti che necessariamente si creeranno. “Sicuramente – conclude Tell – i primi saranno i docenti già stabilizzati dell’Ateneo di Udine, ma, nonostante le difficoltà, sarà necessario fare nuovi investimenti per assumere personale”.