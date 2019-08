L’albergo diffuso cresce ancora

La liquidazione della società cooperativa che gestiva l’albergo diffuso a Lauco, avviata nel gennaio di quest’anno, rappresenta l’ennesimo segnale di quanto sia complicato vivere e lavorare in montagna e di come la carenza di servizi possa alla fine pesare sui destini di un territorio nonostante la buona volontà dei suoi abitanti.

“Semplicemente non ce la facevamo più a stare in piedi - conferma Rinaldo Beorchia, ultimo presidente della cooperativa - e non riuscivamo a rispettare i parametri regionali. Avevamo chiesto che ci riducessero il numero di posti letto passando da 80 a 60 e che ci permettessero di ridurre il periodo di apertura perché ormai d’inverno mangiavamo tutto quel poco che guadagnavamo d’estate, ma le richieste non sono state accolte a non ci è rimasto che chiudere tutto dopo tredici anni di lavoro”.

Quanto accaduto a Lauco sembra però destinato a restare un caso isolato, perché le altre realtà lavorano e anzi crescono. A confermarlo Lucia Miotti, presidente dell’associazione che riunisce le varie esperienza in corso in regione: “Anche se lavorare in montagna è sempre molto impegnativo – conferma Miotti – l’esperienza dell’albergo diffuso sta funzionando. Il trend delle presenze è positivo e in crescita anche quest’anno, con particolare aumento dei turisti provenienti dalla Germania, il che è un dato molto positivo. La nostra tipologia di offerta tiene e anzi in taluni casi cresce: Comeglians, Socchieve, Sauris, Ovaro, Sutrio, Paluzza, le Valli del Natisone, Tolmezzo (che quest’anno ha avuto due grossi eventi, il raduno degli Alpini e i mondiali di Deltaplano), Monte Prat, Tramonti, sono tutti esempi positivi di presenze in aumento. Di certo, a contare molto sono i servizi presenti sul territorio, avendo ben presente che il turismo montano si può sviluppare in maniera più proficua dove esiste un settore primario ben attivo, con agricoltura, allevamento, silvicoltura, trasformazione e vendita dei prodotti locali, artigianato, cosa che purtroppo nella montagna friulana in generale è carente”.

Da quando è partito questo strumento, ormai 19 anni fa, gli alberghi diffusi sono cresciuti: oggi se ne contano 18 sparpagliati sull’intero territorio regionale.