L’alta moda dall’atelier approda in hotel

Il Nodo Hotel di Codroipo diventa “Pop up outlet”, atelier di alta moda. La nuova struttura, inaugurata poco più di 2 anni fa e che si compone dell’albergo, del rinomato ristorante e dell’aerea beauty & wellness, ospita, in questi giorni, anche il temporary outlet della prestigiosa maîson Nùela. Fino a sabato 14 gennaio, la griffe d’alta moda è presente in una sala dedicata della struttura Nodo, per proporre alcuni dei suoi capi. “Ho scelto di far uscire i miei modelli dagli atelier di Vienna e di Udine, per rivolgermi ad un target diverso - dice Manuela Peressutti, proprietaria del brand di moda - e questa ambientazione è in perfetta sintonia con il mio stile”. Entusiasta della sinergia anche Stefano Maccioni, direttore del Nodo Hotel, secondo il quale “business, alta moda e cucina gourmet sono un paradigma quanto mai attuale”.