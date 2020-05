L’ammiraglio Goffredo Bon va in pensione

Dopo 36 anni trascorsi nel Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, alla fine del mese di aprile è andato in pensione l‘Ammiraglio Goffredo Bon.

Nato nel 1959 a Ronchi dei Legionari, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Trieste, si è arruolato nella Marina Militare il 10 aprile 1984, frequentando il corso da Ufficiali presso l’Accademia Navale di Livorno.

Ha successivamente prestato servizio presso la Capitaneria di porto di Livorno e Monfalcone ricoprendo l’incarico di Ufficiale Tecnico operativo. Dopo il corso pre-comando per Tenenti di Vascello presso l’Accademia Navale, nell’estate del 1992 è stato il primo Comandante del nuovo Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro e Comandante del porto di Cetraro in Calabria nel biennio 1992/1994.

Nel grado di Capitano di Corvetta ha svolto servizio presso diversi Enti Centrali a Roma: tre anni al 1° Reparto Personale dello Stato Maggiore Marina e due anni al I Reparto Personale del Comando Generale con incarichi di Capo Sezione.



Dopo il Corso pre-comando per Capitani di Fregata e Capitani di Vascello a Taranto, è stato per tre anni Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone, svolgendo l’incarico di Comandante Provinciale per le provincie di Gorizia e Udine, dal 23 settembre 2002 al 11 settembre 2005.Nel grado di Capitano di Vascello ha ricoperto gli incarichi di Capo Reparto Operativo, Capo Reparto Tecnico Amministrativo e Comandante in II presso la Direzione Marittima di Trieste.Dal settembre 2010 è stato Capo del 2° Ufficio del II Reparto – Affari Giuridici e Servizi d’Istituto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto a Roma e successivamente ha svolto le funzioni di Assistente del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.Nel 2012 è tornato in Regione FVG con il ruolo apicale di Direttore Marittimo, svolgendo quindi le funzioni di Comandante del porto di Trieste e Comandante regionale dal 01.10.2012 al 25.04.2016., ricoperto fino al 8 giugno 2018, quando è stato trasferito nella sede di Roma ove ha svolto l’incarico prima di Addetto del Comandante Generale e successivamente di Capo Ufficio Affari Legali e del Contenzioso dello Stato Maggiore Marina sino al congedo, si è specializzato in Diritto Amministrativo presso la Scuola Superiore dell’Amministrazione Pubblica di Roma ed ha conseguito il brevetto di Port State Control, per il controllo delle navi straniere che approdano nei porti nazionali. Ha conseguito anche il brevetto di Ispettore alla sicurezza dei trasporti marittimi del Ministero della Difesa nonché di Consigliere giuridico delle Forze Armate per il Diritto Internazionale umanitario, conseguito presso la Scuola di guerra di Civitavecchia.È stato insignito di numerose onorificenze al merito della Repubblica.Il giorni 5 maggio ha fatto il saluto di commiato davanti all’Ammiraglio Lazio, Comandante di Marina Nord.L’Ammiraglio lascia il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dopo una lunga carriera di costante impegno e passione al servizio della collettività.