L’Anps Pordenone in ‘servizio’ in Questura

Questa mattina, il Questore di Pordenone Luca Carocci e Pietro Barbera, presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Pordenone, hanno sottoscritto una convenzione per ottimizzare i servizi resi alla cittadinanza.

Nello specifico, il personale volontario dell’Anps sarà impegnato per ottimizzare il servizio di rilascio dei passaporti e di accoglienza a chi si rivolge quotidianamente all'Ufficio Immigrazione, per diminuire i tempi di attesa per gli utenti, nel rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia dell'attività istituzionale.

La convenzione è stata sottoscritta alla presenza del Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, Primo Dirigente della Polizia di Stato Tullia Galliussi e del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Commissario Capo della Polizia di Stato Elda Aulenti e dei volontari dell’Anps che hanno aderito al progetto.

L’Associazione, di cui fanno parte poliziotti in quiescenza e in servizio, soci simpatizzanti, onorari, benemeriti e sostenitori, ha tra gli obiettivi principali quello di custodire il patrimonio storico-culturale creato dai soci ‘anziani’ e trasmetterlo alle nuove generazioni, così da poter conservare intatte le tradizioni e i valori della Polizia di Stato e mantenere sempre vivo il legame di reciproca solidarietà, svolgendo una serie di iniziative a favore dei propri iscritti e della cittadinanza collaborando anche con altre Associazioni ed Enti.