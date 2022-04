L’assistente digitale 'Poste' attivo anche sull’app Postepay

Da oggi anche i cittadini delle province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste possono accedere a “Poste”, l’innovativo Assistente Digitale di Poste Italiane tramite l’APP PostePay. “Poste” è disponibile anche nel menu dell’APP alla sezione assistenza, dove è possibile attivare una chat in tempo reale per richiedere informazioni e supporto sui servizi PostePay, come ad esempio il duplicato del PIN , attivazione e rinnovo di una carta PostePay standard, blocco della carta in caso di furto o perdita,



L’Assistente Digitale “Poste”, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 inclusi i festivi, è un’intelligenza artificiale rappresentata da un “faccino” giallo-blu in grado di indirizzare le esigenze dei 655 mila possessori di carta PostePay in Friuli Venezia Giulia (Pordenone 155 mila, Udine 301 mila, Gorizia 88 mila e Trieste 111 mila).



Interviene su precisi casi di assistenza anche senza richiesta esplicita del cliente, proponendo, ad esempio, il recupero delle credenziali corrette dopo due inserimenti errati.



È possibile chiedere il supporto dell’Assistente Digitale “Poste” anche sui siti poste.it e postepay.it. Su questi spazi si presenta come un chatbot pronto a conversare con chi cerca informazioni o soluzioni ai problemi. Per richiamare “Poste” è sufficiente cliccare sull’apposito “oblò” in basso a destra nelle pagine. Contattando l’800.00.33.22 e selezionando il tasto dedicato ai servizi Postepay, inoltre, è comunque possibile interagire con l’Assistente Digitale “Poste” per trovare una soluzione al problema del cliente.Nel caso in cui l’Assistente digitale, dai vari canali su cui si interroga, non sia in grado di trovare la soluzione, provvederà automaticamente a mettere in contatto il cliente con un operatore.Il nuovo servizio di assistenza digitale di Poste Italiane ha l’obiettivo di supportare i cittadini del Friuli Venezia Giulia e rispondere alle loro richieste in modo sempre più semplice e veloce.