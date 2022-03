L’Associazione 'Da donna a donna' compie 25 anni

L’Associazione Da donna a DONNA, nata nel 1997 a Ronchi dei Legionari con l’obiettivo di far conoscere, contrastare e prevenire la violenza di genere, ha presentato sabato 26 marzo gli eventi che si terranno sul territorio per celebrare lo storico impegno a sostegno delle donne. L’idea di costituire un’associazione nasce già negli anni ’90, grazie a un piccolo gruppo di undici volontarie, accomunate dall’intento di offrire alle donne un aiuto concreto per uscire dalla violenza, intesa in ogni sua forma: fisica, sessuale, psicologica ed economica.



Ad oggi l’Associazione conta sessanta socie, ha contribuito nel 2008 alla fondazione della rete nazionale D.i.Re., “Donne in rete contro la violenza”, e gestisce il centro Antiviolenza di Ronchi dei Legionari, accogliendo una media di duecento donne all’anno. Nel corso del 2022, in occasione del venticinquesimo anno di attività dell’Associazione, sono previste sul territorio una serie di iniziative avviate l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, che si concluderanno il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Kinemax di Monfalcone ospiterà la rassegna cinematografica “Sguardi differenti”, con cinque proiezioni che accompagneranno la riflessione sul tema del lavoro e delle discriminazioni di genere.



I film inizieranno alle 18 nelle giornate di. L’ingresso sarà gratuito. Verranno inoltre proposte attività nelle scuole con lo spettacolo teatrale “Se si spegne la luce”, a cura di Fierascena, e altre iniziative artistiche e culturali tra cui la presentazione di un libro inerente la violenza di genere ai tempi della pandemia e una mostra fotografica, a partire da metà maggio, sulla condizione delle donne afghane. Maggiori dettagli rispetto alle iniziative verranno condivisi sui canali social dell’Associazione.