L’associazione arma aeronautica di Maniago compie 50 anni

Il 29 novembre ha compiuto ufficialmente 50 anni il nucleo A.A.A. di Maniago, costituito per la presenza negli anni 1950/60 del personale militare del Poligono di Tiro, che da Maniago va a Dandolo, e per la passione di ex avieri, reduci dalla seconda guerra mondiale e qualcuno perfino dalla prima del 1915-18, cui si unirono i ragazzi di leva e volontari arruolatasi nell’Aeronautica Militare.

“Il sodalizio maniaghese, memore dei trascorsi gloriosi dell’Arma Azzurra alla Comina, ad Aviano, al Cantiere Dirigibili di Casarsa, ai campi di volo disseminati in tutto il Friuli Occidentale è intestato all’aviere osservatore s. tenente Vittorio Cadel, medaglia d’argento al Valor Militare. Classe 1884, originario di Fanna di Maniago, fu abbattuto sul fronte macedone il 27 aprile del 1917. Spirito versatile e artistico Cadel era un pittore e poeta dialettale “che accompagnava l’amore per l’arte e per la letteratura con la passione del volo”, Prima ufficiale d’artiglieria e poi aviatore partecipò a numerose azioni belliche sul Carso e infine in Macedonia, perendo la vita in giovane età a soli 33 anni.”



“Abbiamo testimoniato in diverse occasioni e nella vita di ogni giorno il nostro affetto per l’Arma e il nostro amore per la patria - sottolinea il capo nucleo cav. Francesco Fontanin, da 56 anni iscritto all’associazione -. Questo è stato il principale obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere nonostante i nostri limiti”.“In questo momento di particolare gravità sanitaria per la pandemia in corso non è fattibile e non ha senso fare cerimonie o proporre un evento commemorativo , ma ricordare lo spirito e la fedeltà agli ideali di solidarietà e di amor patrio che ci uniscono, diventa ancor più doveroso”, conclude nel messaggio a soci e simpatizzanti”.La sezione di Maniago ha deciso di pubblicare settimanalmente le foto dell’evento di 50 anni fa che potranno esser visionate sul gruppo sezionale in WatsApp e in Facebook. “I soci, gli storici, i ricercatori e gli appassionati – conclude Fontanin -meriterebbero di più, in questo Friuli culla dell’aviazione, che dovrebbe dotarsi di un museo dell’aria”.