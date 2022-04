L’associazionismo che fa bene alla salute

All’interno delle molte realtà regionali del Terzo Settore e del volontariato, operano anche associazioni di grande importanza dal punto di vista sanitario, come la stessa epidemia Covid-19 ha evidenziato. Tra queste l’Associazione Friulana Donatori Sangue (Afds) che da decenni svolge un’attività multiforme incentrata sulla raccolta volontaria di sangue e plasma (www.portaledeldono.it). La regione Friuli Venezia Giulia è in Italia una delle prime nella disponibilità di sangue in rapporto agli abitanti, segno di grande civismo. L’Afds (che ha sede istituzionale presso l’Ospedale di Udine) nel 2021 aveva raccolto circa 35mila donazioni presso le sezioni comunali, aziendali e studentesche (anche con le sempre più importanti autoemoteche) e oltre agli aspetti sanitari quotidiani, è attenta alla ricerca scientifica e organizza ogni anno conferenze e riunioni regionali nonché convegni medici. Significative e motivanti le premiazioni pubbliche dei donatori delle varie categorie che compaiono anche sull’house organ “Il Dono”.



Anche l’Afds deve affrontare il futuro considerando i fattori anagrafici (rischi di senilizzazione dei donatori) e la necessità di mantenere una costante relazione con le persone, perché il dono di sangue e organi in Italia deve restare un gesto generoso, abituale e gratuito. Come ricordava recentemente il presidente Roberto Flora, “Occorre preparare il futuro per non subirlo” e questo nel 2022 reclama innovazione organizzativa anche in rapporto alla riforma del Terzo Settore. Significa accogliere l’evoluzione informatica delle attività gestionali utilizzando il tempo e le risorse organizzative per la relazione interpersonale, utilizzare le nuove tecnologie trasfusionali offrendo una maggiore flessibilità degli orari e nei luoghi di donazione e infine mantenere i rapporti con gli operatori sanitari (medici, infermieri e Università).In sintesi, accanto al valore indispensabile e prioritario dei donatori, sia le strutture sanitarie pubbliche territoriali sia le associazioni volontarie affini (come Aido e Admo) devono accrescere le proprie capacità organizzative e l’efficacia informativa alla popolazione contro isole di insensibilità o contro le stesse idiozie antiscientifiche che durante l’epidemia di Covid-19 hanno imperversato. Così è importante la partnership tra Afds e le associazioni regionali sorelle, la Protezione Civile e le associazioni d’arma che collaborano in molte iniziative sociali (come gli alpini nella campagna vaccinale). Importante anche il ruolo ‘facilitatore’ di aziende, associazioni imprenditoriali e sindacali e soprattutto scuole nell’organizzare occasioni di donazione nelle proprie sedi in partnership con l’Afds: si tratta di un valore culturale che incrementa anche l’immagine della struttura organizzatrice.